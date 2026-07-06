Muse, top 4 de discos en España, rompen récords en UK

La semana discográfica no deja grandes novedades, ni tampoco demasiadas entradas. Quevedo, para sorpresa de nadie, mantiene el número 1 con ‘EL BAIFO‘. Bad Bunny y Olivia Rodrigo, en el 2 y 3 respectivamente, intercambian posiciones, mientras que ‘LUX‘, de Rosalía, regresa al top 10 tras haberlo abandonado por primera vez desde su lanzamiento el pasado mes de noviembre.

La principal novedad dentro del top 40 la protagonizan Muse, que sitúan su nuevo álbum, ‘The Wow Signal‘, en el número 4. El disco, que ha sido número 1 en Reino Unido y en otros mercados como Escocia, Suiza, Bélgica, Austria o Países Bajos, además de alcanzar el número 2 en Finlandia y el número 3 en Alemania, proporciona a la banda de Matt Bellamy uno de sus mejores resultados europeos de los últimos años. Datos más discretos ha cosechado en Grecia (14), Japón (39) o Lituania (76).

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En España, ‘The Wow Signal’ empeora ligeramente el resultado del anterior álbum de Muse, ‘Will of the People’, que debutó en el número 2, aunque iguala el registro de ‘Simulation Theory’, que también alcanzó el puesto 4. Hay que remontarse más de una década para encontrar ‘Drones’ (2015), que debutó en el número 5. Anteriormente, tanto ‘The 2nd Law’ como ‘The Resistance’ fueron top 2, mientras que ‘Black Holes and Revelations’ alcanzó el puesto 20 y ‘Absolution’, el 13.

Volvamos a Reino Unido porque el dato es especialmente interesante: Muse se convierten en el primer grupo y el segundo artista de la historia de las listas británicas en debutar en el número 1 con 8 álbumes consecutivos. ‘The Wow Signal’ abre en lo más alto con un consumo de 34.933 unidades, desglosadas en 14.848 CD’s, 15.256 vinilos, 563 casetes, 1.756 descargas digitales y 2.510 unidades equivalentes por streaming. Naturalmente, el enorme peso de las ventas en formato físico impulsa al grupo, motivo por el que el álbum también alcanza el número 1 en la lista española de vinilos.

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Tras Muse aparecen BTS con su quinto álbum, ‘ARIRANG’, que asciende del número 8 al 5 después del paso de la gira del grupo por España.

En cuanto a las entradas, para encontrar la siguiente novedad tras Muse hay que descender hasta el puesto 51. Allí debuta la sevillana Juicy BAE con ‘Perreando a escondidas’, publicado por Sonido Muchacho.

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Finalmente, Miss Caffeina sitúan la reedición de ‘Detroit’, publicada con motivo de su décimo aniversario, en el puesto 68.





