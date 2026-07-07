Charli XCX anuncia escuchas globales, incluyendo España

Entre los días 9 y 11 de julio se realizarán escuchas del nuevo material de Charli XCX como parte de una película que se proyectará en contados cines de todo el mundo. Madrid está entre las ciudades afortunadas como podéis ver en la web creada para estos menesteres. Allí encontraréis un mail o lista para suscribiros y que os lleguen todos los detalles. Esto dice la nota de prensa:

«‘Music, Fashion, Film’ se proyectará íntegramente en cines independientes seleccionados para los fans de todo el mundo, por una sola noche. Presentada junto con una serie exclusiva de clips documentales y de estilo «detrás de las cámaras», y con imágenes en el estudio grabadas por amigos cercanos, cada canción se reproducirá completa como parte de una primera escucha en primicia del nuevo álbum».

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Otras ciudades del mundo afortunadas han sido Boston, Miami, Seattle, Denver, Toronto, Londres, Manchester, São Paulo, Mexico City, Milan, Amsterdam, Dublín, París, Berlín, Sydney, Melbourne y Tokio, entre otras.

Charli XCX ha avanzado el álbum ‘Music, Fashion, Film’, que sale el 31 de julio, con 3 sencillos: ‘Rock Music‘, ‘SS26‘ y ‘Wink Wink‘.

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