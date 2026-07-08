El hypergrunge de Akriila en ‘Roger’ es precioso

Una de las grandes revelaciones latinoamericanas de los últimos años, Akriila, regresa en 2026 con un nuevo disco, ‘lucy miró al mundo y notó que está girando’, que la chilena Fernanda Sepúlveda presentará en España el 17 de septiembre en La Riviera de Madrid y el 18 de septiembre en el FSTVL·B de Barcelona.

La artista a la que conocimos con hitazos como ‘Superficial’, ‘epitafio’ o la genialmente titulada ‘www.hotxhulito.com’, presenta ahora una faceta más guitarrera, anticipada primero con el single ‘suave’, junto a Jane Remover, y ahora con la maravillosa ‘Roger’, la Canción Del Día de hoy.

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Estamos ante el ya conocido híbrido de rock alternativo e hyperpop, un sonido que muchos han empezado a llamar ‘hypergrunge’. En ‘Roger’, Akriila parte de una preciosa melodía, pero después la producción enfatiza la alteración vocal y el uso de efectos digitales. Es como si una balada grunge intentara viajar a través del futuro y la travesía generara interferencias en el camino.

Aun así, las texturas eléctricas son las grandes protagonistas de una canción que versa sobre una relación complicada, marcada por las inseguridades y un profundo sentimiento de vacío. Frases como «Ese vacío de sentirse difícil de amar sigue sin funcionar» o «Sé que sabes lo que es no sentir una vez y otra vez» enfatizan esa sensación de desconexión y desgaste emocional, mientras otras como «¿Por qué no? Recuéstate en mí… Solo me queda lo nuestro» se aferran a la esperanza.

