La fiesta y el hit definitivos de Fcukers

‘Ö’ de Fcukers es nuestro Disco de la Semana, y uno de los que más alegrías puede dar a tus fiestas de este verano. El dúo neoyorquino formado por Shannon Wise y Jackson Walker Lewis ya había sido «Canción del Día» en JENESAISPOP con canciones tan diversas como ‘L.U.C.K.Y.‘ y ‘Lonely‘. Y hoy seleccionamos para la misma sección la que está siendo la pista más escuchada del álbum, ‘if you wanna party, come over to my house’.

Perfectamente representativa del espíritu disfrutón del álbum, la canción es una llamada a la fiesta, esta vez en una casa. Shanny Wise se ofrece de anfitriona porque no hay nada que apunte tan «alto» como su propio cuerpo. La producción lleva la marca de la espontaneidad, pues el álbum fue registrado tan solo en el plazo de 2 semanas junto a Kenny Beat.

- Publicidad -

De alguna manera encontramos aquí la picardía de una Miss Kittin, y los beats de unos LCD Soundsystem, solo que adaptados a los códigos de hoy. En el álbum ha colaborado Dylan Brady (100 Gecs) y tanto la duración del tema como ese videoclip en el que se va sumando gente a la fiesta sin más, es muy Gen. Z

