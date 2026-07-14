Sí, ‘Hazte así’ es la canción más bonita de joseluis

A punto de presentarse en el Low Festival 2026 de Torrevieja, donde figura entre las joyas del cartel que más os recomendamos, aprovechamos para recuperar el último single de joseluis, ‘Hazte así’.
‘Hazte así’ es una de las mejores canciones de la carrera de joseluis, y eso es mucho decir después de escuchar ‘Por ahora para siempre‘. Como mínimo, y por no adelantarnos demasiado, hay que darle la razón al propio joseluis cuando asegura que es la canción «más bonita» que ha escrito.
Escrita «de principio a final un día 5 de enero» y grabada en una única toma vocal, ‘Hazte así’ gira en torno a la idea de que «el amor tiene muchas formas». Su letra no se presta a una interpretación fácil, sino que resulta deliberadamente elíptica y abstracta.
Situándonos en un escenario cotidiano, joseluis canta que le prestaría sus ojos y sus oídos a otra persona. Cuando menciona un «pitido de fondo», responde un riff de guitarra distorsionado y, a continuación, parece aludir al amanecer tras una noche de fiesta con un juego de palabras en torno al verbo «aspirar», que remite tanto a la ambición como a su significado más literal.
En este viaje poético, juraríamos que sobre una amistad, joseluis concluye que hay unas pocas cosas que cambiaría de esa persona, pero que «lo demás, lo dejaría». Musicalmente, ‘Hazte así’ es un medio tiempo de rock americano que recurre a influencias tipo Wilco o Lucinda Williams para transmitir una profunda sensación de paz y calma. Ahí queda un estribillo precioso, que parece querer repetirse hasta el infinito.