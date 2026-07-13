Más allá de los cabezas de cartel: 10 joyas de Low Festival 2026

Una nueva edición de Low Festival se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto con un cartel encabezado por nombres como Fangoria, La Casa Azul o Sidonie. La gran novedad de este año es su cambio de ubicación: tras años celebrándose en Benidorm, el festival se traslada a Torrevieja, una ciudad costera que estrenará esta nueva etapa. Están disponibles ya los últimos abonos y JENESAISPOP, medio oficial del festival, estará allí para contarlo.

Además del cambio de recinto, Low Festival presenta este año una renovada identidad gráfica, visible en el chulo diseño de su cartel. Lo que no cambia es su apuesta por los artistas del mañana: en este artículo recomendamos 10 nombres de la letra pequeña que, en realidad, tienen mucho de protagonistas.

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The Molotovs

Entraron en top 3 de ventas en Reino Unido con su debut, lo que confirma que en las islas ya son toda una revelación. El dúo de punk-rock londinense formado por los hermanos adolescentes Matt e Issey Cartlidge recupera la estética mod de los 60 mientras factura temazos guitarreros como ‘Today’s Gonna Be Our Day’ o ‘More More More’: su inmediatez habla por sí sola.



Nerve Agent

Una de las propuestas más distintivas de todo el festival por su fusión de synth-punk, hardbass, bakala y demás cruces entre punk y sintetizadores. Nerve Agent -pronunciado «Nerbe Ajen», según su Wikipedia- visita el Low desde Albacete para presentar su nuevo disco, ‘Sindicato de violencia’, y seguro que no faltan sus temas más populares, desde ‘Putos vecinos’ hasta su dueto con otro grupo presente en el cartel, Mala Gestión.



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Repion

Uno de los grupos revelación de Mushroom Pillow, Repion se ha desmarcado gracias a un sonido deudor del pop-rock español de los 90. No ahogan su voz en capas de distorsión ni escriben letras ininteligibles, y tampoco abusan del ruido. El dúo formado por las hermanas Marina y Teresa Iñesta firma canciones tan accesibles como ‘Barrio Somavilla’ o ‘El sueño dura una semana’, que deberían auparlas definitivamente en los próximos años.



Papa Topo

No se prodigan mucho por los festivales, ni tampoco por la industria discográfica, ya que no fue hasta 2025 cuando llegó a las tiendas su segundo disco en 10 años. El grupo de Adrià Arbona, tan presente en éxitos recientes del underground como ‘Por España’ de Samantha Hudson, regresa a los escenarios para desgranar el repertorio de ‘Presto y con toda la fuerza‘. Pero seguro que quienes los recuerdan por ‘Ópalo Negro‘ o incluso por ‘Lo que me gusta del verano es comer helado’ también saldrán satisfechos.



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joseluis

El «guapo» del nuevo indie español es también uno de los cantautores que mejor está sabiendo convertir sus canciones en himnos: desde el estribillo infinito de «Lo demás ya está, lo dejaría» en ‘Hazte así’, su nuevo single, hasta la trepidante ‘Navajas de Albacete’, que joseluis se ha permitido no incluir en su álbum debut. Tanto confía en el repertorio de ‘Por ahora para siempre‘, y con razón.



Toldos Verdes

El feliz estribillo «Hacía meses ya que no estaba tan bien» es uno de nuestros favoritos de los últimos meses. Pertenece a ‘100‘, el single que ha unido a la banda madrileña Toldos Verdes con maitequiero, exintegrante de shego. Su sonido indie, ligeramente influido por el noise-pop, es tan refrescante que el grupo no ha parado de tocar en el último par de años. ‘Ascensión Bielsa’ o sus colaboraciones con San Tosielo también son muy recomendables.



Juventude

El dúo sevillano formado por Ángel y Nico debutó en 2024 con ‘La motillo‘, una canción que destacó por su original mezcla de tradición y humor. Desde entonces han publicado temas como ‘Dicen de ti’ y ‘Reina de mis males’, fusionando rock, psicodelia y folclore andaluz. Su próximo álbum, producido por Iñigo Bregel de Los Estanques, promete consolidar su propuesta.



Aiko el grupo

Más interconexiones en el cartel del Low Festival: Teresa, de Repion, es también cantante y guitarrista de Aiko el grupo, una banda caracterizada por su punk pop inmediato y sus letras irónicas y catastrofistas, como las de ‘A mí ya me iba mal de antes’ o las canciones de su divertido debut, ‘Me están apuntando con un arma‘. Influencias de Ramones, Alaska y Los Pegamoides pasadas por un inconfundible prisma contemporáneo.



Los Chivatos

Otra de las grandes apuestas de Mushroom Pillow es la banda liderada por Martín Azpilikueta, que ha destacado recientemente gracias a su macarra single ‘Tron‘, primer adelanto del tercer disco de Los Chivatos. Tras cambiar de nombre y fichar por el mencionado sello, han entregado un álbum más directo y accesible, con influencias del punk, el indie, el brit-pop e incluso toques de hip-hop.



La Plata

Precisamente Diego Escriche, de La Plata, produce ‘100’ de Toldos Verdes, otra de las conexiones no tan secretas del cartel. En realidad, La Plata lleva tiempo destacando entre los grupos que mejor han recuperado el post-punk existencialista y de protesta juvenil, y cada uno de sus tres álbumes —’Interzona‘, ‘Acción directa‘ y ‘Desorden‘— ha ofrecido grandes canciones y una evolución asombrosa, desde las guitarras hasta la electrónica.

