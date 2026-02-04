Lily Allen y The Molotovs se disputan el top 1 en UK

La carrera por el número 1 de álbumes en Reino Unido esta semana es especialmente interesante. Por un lado, tenemos a Lily Allen con su disco de comeback ‘West End Girl‘. Por otro, a The Molotovs, una joven banda de Londres que ya triunfa con su debut ‘Wasted on Youth’ recuperando la energía de The Jam y mod de épocas pasadas. Sus integrantes, los hermanos Mathew e Issey Cartlidge, todavía son adolescentes.

Lily Allen tiene el número 1 casi asegurado, según las «midweeks», ya que ‘West End Girl’ hasta ahora solo estaba disponible en plataformas digitales y el lanzamiento de sus ediciones físicas el pasado 30 de enero era muy esperado.

- Publicidad -

BMG, sello de Allen, ha lanzado vinilos estándar y limitados, CDs y cintas de ‘West End Girl’, además de un USB con forma de plug anal que almacena los 14 temas del disco en formato MP3.

Según datos los lunes difundidos por MusicWeek, ‘West End Girl’ ha vendido hasta ahora 10.861 copias. La gran mayoría proviene de ventas físicas (10.207), mientras que el disco suma por ahora 23 ventas por descargas y 631 puntos de streaming.

- Publicidad -

Las ventas de las ediciones físicas de ‘West End Girl’ asegurarán a Allen un Disco de Oro en Reino Unido, pues el álbum rondaba ya las 100.000 «unidades» requeridas solo gracias al streaming. Cabe recordar que ‘West End Girl’ alcanzó su máxima posición en Reino Unido, un top 2, en su segunda semana y no en la primera, gracias al «hype» generado en redes sociales y luego en la calle. La gira por Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda (en España pasa por Bilbao BBK Live) lo mantendrá en el candelero, seguro.

Pero Lily Allen tiene un competidor fuerte: Olivia Dean, cuya fuerza en streaming es mucho mayor y que, además, acaba de ganar el Grammy a Artista Revelación. De momento, su álbum ‘The Art of Loving‘ suma 5.467 ventas totales durante la presente semana y quedaría en el top 3, pero las cifras pueden aumentar considerablemente hasta el viernes. Olivia tiene ahora mismo un single en el top 10 británico oficial y hasta 3 dentro del top 10 de Spotify en Reino Unido, mientras que Allen no aparece en ninguno de los dos charts a día de hoy.

- Publicidad -

Pero, de todos modos, Dean tendría primero que superar las cifras de The Molotovs. Ellos también han lanzado su disco en las ediciones físicas habituales, y los datos iniciales del pasado lunes los sitúan en el top 2 de álbumes con 7.262 copias totales, que desglodas revelan 6.346 ventas físicas, 805 descargas y apenas 111 puntos de streaming. El viernes conoceremos el resultado definitivo de esta «batalla» por el número 1 en las islas.

