Lo de Juventude promete ser una fiesta en vivo

El 25º aniversario de Ochoymedio, con JENESAISPOP como medio oficial, no solo va a reunir conciertos de lo mejor del pop español de todos estos años, como Los Punsetes, Mujeres o Miqui Puig. También va a descubrir o contribuir a asentar a artistas nuevos. Es el caso del dúo JUVENTUDE, que ya te habíamos introducido en alguna que otra playlist, y actuará el próximo 23 de octubre en la Sala Upper como parte de este ciclo. Para entonces ya estará en la calle su esperado debut, que llegará el día 3 de octubre.

El grupo sevillano compuesto por Ángel y Nico se estrenó en 2024 con ‘La motillo’, que interpolaba un fragmento del popular villancico «Pero mira cómo beben los peces en el río», solo que sumando «y yo con mi cubata». Un estribillo llamado a ser un fiestón de sus directos. No es el único.

Desde entonces han dado a conocer diversas canciones, como la notable ‘Dicen de ti’, que pululan entre el rock, la psicodelia, el pasodoble y otras formas de folclore. El álbum estará producido por Iñigo Bregel de Los Estanques, y te gustará si te gustan formaciones como Califato 3/4, Morreo o Elastic Band.

Últimamente han presentado sencillos como ‘Reina de mis males’, pero el tema que escogemos como Canción del Día es ‘Morir en primavera’, por lo que tiene de apabullante. El dúo cuenta que un día, mientras estaba concentrado en una partida de ajedrez, le vino a la mente la banda sonora de ‘El violinista en el tejado’ y a partir de ahí decidieron llevársela a su terreno.

La letra de ‘Morir en primavera’ se compone solo de un par de frases, aunque tan grandilocuentes como el sample que manda y ordena casi a modo de guantazo, versando sobre la muerte:

«Hoy voy a subir al cielo por tu calavera

Cantando me despido de la gente que me quiera

Porque voy a amarte hasta el día que me muera

Pero si tengo que morir, coño, que sea en primavera».

Efectos especiales y samples terminan de ornamentar esta canción de poco más de 2 minutos de duración, y que también presentarán el 17 de octubre en la Sala Malandar de Sevilla. Os dejamos con el tracklist del álbum editado por Calaverita Records, del que se han adelantado hasta 6 singles.

Cara A

1- Los Reyes Magos

2- La motillo

3- Mis pecados

4- Los potrillos

5- Reina de mis males

6. Cassius Clay

7- Morir en primavera

Cara B

8- Cariño

9- Dicen de ti

10- Te quiero Juli

11- El día de la aventura

12- Ana mi amor

13- Bello lugar

