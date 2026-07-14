Cupido amplían su Amor Compartido Tour con 3 nuevas fechas

Cupido han sumado tres nuevas fechas a su Amor Compartido Tour, que ya alcanza las seis citas, para presentar su nuevo disco, ‘Amor compartido‘. El grupo formado por Pimp Flaco y Solo Astra actuará el 29 de diciembre de 2026 en La Riviera (Madrid), el 29 de enero de 2027 en la Sala Oasis (Zaragoza) y el 19 de febrero de 2027 en Santana 27 (Bilbao).

Estas fechas se suman a las otras tres ya anunciadas, que llevarán a Cupido el 27 de noviembre al Industrial Copera de Granada, el 28 de noviembre a la Sala Pandora de Sevilla y el 8 de enero de 2027 al Roig Arena de Valencia.

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‘Amor compartido’ ha vuelto a demostrar el talento de Cupido para el pop más desenfadado, siempre manteniendo un estilo propio. Entre los cortes más destacados del álbum figuran ‘Ouch :(‘, ‘Troleo’ y ‘404’, marcados por las melodías pegadizas y las rimas ingeniosas que han definido al grupo desde sus inicios.

Gira Cupido 2026-2027

– 27 de noviembre de 2026 – Industrial Copera (Granada)

– 28 de noviembre de 2026 – Sala Pandora (Sevilla)

– 29 de diciembre de 2026 – La Riviera (Madrid)

– 8 de enero de 2027 – Roig Arena (Valencia)

– 29 de enero de 2027 – Sala Oasis (Zaragoza)

– 19 de febrero de 2027 – Santana 27 (Bilbao)

