Julia Garner y Mark Foster se separan tras 6 años casados

Julia Garner y Mark Foster han puesto fin a su matrimonio tras más de seis años juntos, según una fuente citada por People. La actriz de ‘Ozark’ y el líder de Foster the People se conocieron en el Festival de Sundance de 2013, comenzaron su relación años después tras contactarse a través de Instagram y se casaron en 2019 en una discreta ceremonia en el Ayuntamiento de Nueva York.
La separación coincide con un gran momento profesional para Julia Garner, que en los últimos años ha estrechado su relación con Madonna. La actriz fue elegida para interpretar a la cantante en el biopic que finalmente quedó aparcado y, este año, ha aparecido en el videoclip de ‘Bring Your Love’, el lead single de ‘Confessions II‘, encarnando a la Madonna joven.
Por su parte, Mark Foster continúa al frente de Foster the People, la banda responsable de éxitos como ‘Pumped Up Kicks’, ‘Houdini’, ‘Sit Next to Me’, ‘Imagination’ o ‘Coming of Age’, además de joyas como ‘Nevermind’. Durante su boda con Garner, el músico le sorprendió interpretando una composición inédita, ‘Lovers in a Stream’, escrita expresamente para el primer baile de la pareja.
Aunque algunos fans han relacionado canciones de ‘Paradise State of Mind‘ con Garner, Foster nunca ha confirmado que sean autobiográficas. El disco incluye temas sobre nuevas etapas como ‘Chasing Low Vibrations’, otros sobre el deseo como ‘Feed Me’ y declaraciones de amor como ‘The Holy Shangri-La’ («Oh, my love / We’ll be together»). En general, Foster ha preferido mantener sus letras en un terreno más universal que confesional.