rusowsky reina con sazón y humor en la noche mainstream de Sonorama Ribera

Por el día, Aranda de Duero se llena de música, pistolas de agua y calimocho. Barry B, como primera sorpresa de la Plaza del Trigo en esta edición, así lo presenció en su tierra natal. Por la noche, Sonorama Ribera sigue funcionando a toda máquina en el recinto principal, en el que ayer recibía a tres grandes cabezas de cartel: Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente y rusowsky.

Con Rvfv cerrando la noche, era evidente que se trataba de una jornada orientada al público más joven. Similar al día en el que se programó a artistas tan contrarios como Hombres G e YSY A hace dos años, ayer todo empezó con las actuaciones de Ramoncín y Nacho Vegas. El set del mítico cantautor fue de menos a más, tanto en la respuesta del público como en los arreglos de las canciones.

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Los “shalalas” de ‘El hombre que casi conoció a Michi Panero’ despertaron las primeras reacciones palpables de un público que parecía asombrado en todo momento. De primeras, la actitud de Vegas en el escenario se puede confundir con desgana, pero rápidamente se entiende que en realidad está totalmente metido en su show. ‘La gran broma final’ y ‘La pena o la nada’, con una merecida ovación a mitad de tema fueron las canciones más disfrutables. Sobre todo, el concierto terminó de forma grandiosa con un brutal solo de guitarra acompañado del theremín de Vegas, que más que tocando un instrumento parecía estar haciendo hechizos con sus manos.

Antes de la explosión mainstream, que mantendría al público general en el mismo lugar durante casi 3 horas, la exploración de los escenarios pequeños mereció totalmente la pena tras los shows de Vera Fauna y El Nido. El rock cool, fresco y buenrollero de los primeros convenció desde el principio, pero no brilló como debía por una serie de problemas con los que la banda también se mostró honesta: “Hemos pasado por un pequeño problema técnico, pero, ¿a que nadie se ha dado cuenta?”. Minutos antes, un móvil se elevaba sobre el público con el siguiente mensaje: “SE ESCUCHA REGULAR”, orientado a la caseta de técnicos. Hasta ese momento, una guitarra apenas se escuchaba y las voces de los integrantes tampoco casaban como debían. Sin embargo, no tardaron en hacerse todavía más grandes con las veraniegas ‘Tu Voz’ y ‘No Me Digas La Verdad’.

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La de El Nido también es una historia de éxito, siendo uno de los grupos que ha pasado de tocar en la programación diurna de Sonorama, a la Plaza del Trigo y al recinto principal. Los vi el año pasado en la sala Clamores, en un escenario enano, y en mi cabeza tenían tantos integrantes como La M.O.D.A., pero en realidad son solo cinco. Sí que tienen en común con este grupo que también son de Burgos y que triunfan allí donde van. Sin embargo, El Nido no difumina sus raíces castellanas con toques de pop rock, ni en las composiciones ni en la selección de instrumentos, nada habitual. Si te gustan las jotas y la música de tinte castizo, te encantarán. Si no, llevarías una buena hora esperando para ver de cerca la barriga de Rigoberta Bandini.

Al estar embarazada de nuevo, la artista catalana no se puede mover demasiado. Es por eso que el fuerte de su show es la conexión humana. La clave de esto es la cámara que Paula Ribó tiene integrada en su micrófono, regalándonos un primer plano de su cara que es tan cercano como hilarante. Asimismo, sus bailarinas y coristas juegan un papel importantísimo para mantener dinámico el concierto, lo cual se consigue durante la mayor parte.

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El momento de ‘Amore Amore Amore’ regalando chupitos de vino al público es muy tierno, pero acaba haciéndose largo de más. Por otro lado, imposible no estar totalmente dentro durante la versión de ‘El amor’ de Massiel o cuando Rigoberta aparece derrotada en el suelo mientras canta “no te debería haber mezclado con alcohol” en ‘Siete días’. El chico que estaba detrás de mí no necesitaba tanto, asegurando que lo de “no sé hacer ni un huevo frito” en ‘Canciones de amor a ti’ representa “toda mi vida”.

La simpatía de Rigoberta siempre suele brillar en sus conciertos y ayer no fue diferente, contando como le extirparon el apéndice en Aranda de Duero después de una boda. Resulta que sus vómitos no tenían nada que ver con el alcohol. Además, fue tan maja de presentar una canción nueva que vamos a conocer “en muy poquito”. La música es lentilla y los acordes son algo oscuros, acorde a la letra: “Nunca escuchaste las cosas que dije, siempre pensándote que yo era un caniche”.

Después de los trallazos de ‘Ay Mamá’ y ‘Busco un centro de gravedad permanente’, lo último que me apetecía escuchar eran los hits pre-‘Spanish Leather’ de Guitarricadelafuente. Su show sigue estando entre dos mundos muy diferentes, aunque de primeras no lo parezca, convirtiendo el flow del concierto en algo totalmente irregular. No entiendo por qué el banger de ‘Port Pelegrí’ está entre ‘ABC’ y ‘Mil y una noches’, que no es que sean las más movidas de su repertorio. Es como de pasar de 100 a 0 en un segundo. Si a eso les sumamos un sonido muy mejorable que estropeaba los momentos más calmados y muchísimas pausas innecesarias entre canciones, está claro que no fue la gran noche de Álvaro Lafuente.

El diseño del escenario, lleno de espejos deformados, es prácticamente el mismo que llevó al Movistar Arena, pero es lo único que se mantiene de aquella gran presentación. Guitarrica necesita llevarse sus piscinas de barro y su potro marcado con el título del disco a los festivales. Sus pinitos con la guitarra eléctrica, y las interpretaciones de ‘Full time papi’ o ‘BABIECA!’, revitalizadísima tras la actuación en Jimmy Kimmel, molan mucho, pero se echa en falta algo más de aquella fantasía sexual en la que tanto brilló.

Lo de rusowsky no sé si se adhiere a esto, pero resultó ser el gran espectáculo de la jornada. Estábamos necesitados de sazón y Mediavilla nos la sirvió a través de una banda llena de coristas y músicos con peluquitas y los memes más Gen Z que te puedas imaginar, desde brainrot italiano hasta gorilas gigachad. En este contexto, en el que el artista se versiona a sí mismo en temas como ‘SOPHIA’, convertida en una romántica bachata, o ‘DAISY’, reimaginada como un precioso build up, sí es gracioso que casi todo lo que aparece en las pantallas sea pura IA. Lo cierto es que prácticamente todas las canciones del directo de rusowsky son muy superiores a sus versiones de estudio, como si se hubiesen terminado de producir en el mismo escenario.

Por alguna razón, solo las partes de mayor hype, desde ‘KINKI FÍGARO’ a ‘sukkKK!!’, se vieron perjudicadas por problemas técnicos que consistían en un parón breve, pero total, de la música: “Aranda, no sé que está pasando con el sonido”, soltó rus. A estas alturas, ya era difícil quedar mal y todavía tenía había varios ases en la manga: la salida de Ralphie Choo en ‘BBY ROMEO’, que a este ritmo lo raro será que la canten separados; el precioso vídeo recopilatorio de Rusia-IDK con ‘project tu culo’ y el poder de levantar un festival entero con ‘malibU’.