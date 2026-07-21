Arde Bogotá, top 59 de singles en España; sube ‘Wonderwall’

La lista de singles española se presenta esta semana sin apenas cambios, con ‘La Graciosa’ y ‘Al Golpito’ de Quevedo ocupando los dos puestos más altos, seguidos de ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy. En los que eran los últimos días de Mundial, la colombiana se mantiene fuerte en el top 3.

Para conocer las únicas entradas de la semana en la lista hay que mirar a partir del top 50, con ‘Aire’ de Lucho RK entrando en el número 53. Arde Bogotá, que se están pasando el verano sorprendiendo al público festivalero bajo el nombre de Bigger Splash, colocan el tema del mismo nombre en el puesto 59. Tiene mucho mérito en una tabla dominada por el reggaeton.

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Por último, Anmi, La Pantera y Kabasaki colocan ‘No me guillo V2’ en el número 61, mientras que los DJs HUGEL Y SOLTO (FR) entran por los pelos en el número 100 con ‘Jamaican (Bam Bam)’, que recupera el éxito del hit de Sister Nancy de 1982 y fue usado por la Selección Española para celebrar su entrada en la final de la competición. Anoche, además, también fue reproducido por DJ Borja Iglesias.

La semana pasada, Oasis volvía a entrar en la lista con ‘Wonderwall’, relanzada por el Mundial, en el número 62. En esta ocasión, el hit del grupo británico avanza casi 40 puestos y se postula como la mayor subida de la semana, alcanzando el puesto 26 de la lista. Al mismo tiempo, ocupa ya el top 4 en el Top 50 Global de Spotify.

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Si la canción ocupaba la semana pasada el número 11 en las listas británicas, unos días después se quedaba cerquísima de alcanzar por primera vez el número 1 en Reino Unido, quedando en 2ª posición. Con la derrota de Inglaterra, es posible que el fin del hype llegue antes que el récord, más teniendo en cuenta que en el Top 50 del país en Spotify ocupa el número 3 de la clasificación.