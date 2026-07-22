Julio Iglesias lleva a los tribunales a eldiario.es y Yolanda Díaz

eldiario.es informa de que Julio Iglesias ha presentado una querella contra el propio medio, su director, Ignacio Escolar, y cuatro de sus periodistas: Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera.

El cantante les acusa de los supuestos delitos de injurias con publicidad, calumnias y un delito contra la integridad moral por las informaciones publicadas sobre el testimonio de dos ex-trabajadoras que denunciaron haber sufrido agresiones sexuales. Además, su defensa adelanta que reclamará una indemnización de «importante cuantía».

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Según explica eldiario.es, la querella llega después de que el medio rechazara rectificar o retirar esas informaciones en un acto de conciliación celebrado hace un mes. eldiario.es sostiene que el trabajo periodístico se realizó durante tres años, que los testimonios fueron contrastados y que intentó obtener sin éxito la versión de Julio Iglesias antes de su publicación. También niega haber manipulado las declaraciones de las denunciantes y explica que el uso de actrices para doblar sus voces respondió únicamente a la necesidad de proteger su identidad.

En paralelo, Julio Iglesias también ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por unas declaraciones realizadas tras conocerse el caso. El cantante le reclama 50.000 euros por una supuesta intromisión en su derecho al honor y pide que se retracte públicamente.

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eldiario.es sostiene que tanto la querella como la demanda contra Yolanda Díaz parten de «hechos falsos» y defiende el rigor de su investigación.