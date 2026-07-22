Julio Iglesias lleva a los tribunales a eldiario.es y Yolanda Díaz

eldiario.es informa de que Julio Iglesias ha presentado una querella contra el propio medio, su director, Ignacio Escolar, y cuatro de sus periodistas: Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera.
El cantante les acusa de los supuestos delitos de injurias con publicidad, calumnias y un delito contra la integridad moral por las informaciones publicadas sobre el testimonio de dos ex-trabajadoras que denunciaron haber sufrido agresiones sexuales. Además, su defensa adelanta que reclamará una indemnización de «importante cuantía».
Según explica eldiario.es, la querella llega después de que el medio rechazara rectificar o retirar esas informaciones en un acto de conciliación celebrado hace un mes. eldiario.es sostiene que el trabajo periodístico se realizó durante tres años, que los testimonios fueron contrastados y que intentó obtener sin éxito la versión de Julio Iglesias antes de su publicación. También niega haber manipulado las declaraciones de las denunciantes y explica que el uso de actrices para doblar sus voces respondió únicamente a la necesidad de proteger su identidad.
En paralelo, Julio Iglesias también ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por unas declaraciones realizadas tras conocerse el caso. El cantante le reclama 50.000 euros por una supuesta intromisión en su derecho al honor y pide que se retracte públicamente.
eldiario.es sostiene que tanto la querella como la demanda contra Yolanda Díaz parten de «hechos falsos» y defiende el rigor de su investigación.