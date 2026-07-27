Orville Peck sale del pozo en la rockabilly ‘Too Little, Too Late’

Orville Peck está de vuelta con ‘Mule’, su primer disco largo desde ‘Bronco‘, el magnífico álbum que en 2022 lo consagró como estrella del country, aunque sin alcanzar el éxito comercial que merecía. ‘Stampede‘ llegó después, pero era una colección de EPs que no consiguió mantener viva aquella inspiración. ‘Mule’ puede ser un paso en la dirección correcta, al menos por lo que deja entrever su solvente primer single de adelanto.

‘Too Little Too Late’ es uno de los temas más rítmicos de la carrera de Orville Peck, gracias a su inspiración rockabilly, en la onda de Buddy Holly y esa mezcla más clásica entre rock ‘n’ roll y country. La canción funcionará a buen seguro como un chute de energía en sus conciertos, aunque la composición deja una ligera sensación de fórmula conocida. En cualquier caso, de momento no parece ese lead single rotundo y maravilloso que fue ‘C’mon Baby Cry‘ hace unos años.

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Y eso que de contexto va sobrado. ‘Too Little Too Late’ es una clásica canción de ruptura y de seguir adelante («Little too late to wish that you were mine / I’m all alone and, honey, I feel fine»), pero presenta un disco nacido de un periodo mucho más oscuro, tras un intento de suicidio en 2023 que, por fortuna, no acabó en tragedia. Orville ha contado que atravesaba el peor momento de su vida, abusando del alcohol, y que una noche, en un hotel tras un concierto, sufrió una sobredosis de la que, por suerte, se recuperó. Con este contexto habrá que escuchar ‘Mule’ cuando llegue al completo.

