Zara Larsson suma en el remix de ‘Talk To Me’ de Robyn

Robyn sigue sumando remixes a su último disco, ‘Sexistential’. Esta misma tarde ha publicado la nueva versión de uno de los bangers indiscutibles del proyecto, ‘Talk To Me’. El celebrado electropop de la artista sueca ahora también es la segunda colaboración de su carrera con Zara Larsson, tras su unión en ‘Puss Puss’.

Rebautizada como ‘Talk To Me, Zara’, la canción se une a la lista de remixes previamente lanzados, entre los que se encuentran el ‘Sexistential’ de Arca, el ‘Dopamine’ de Jamie xx o el ‘Blow My Mind’ de Ca7riel & Paco Amoroso. Aunque el título del disco ya no esté mencionado en la letra, Zara hace lo difícil: sumar en un tema que ya funcionaba perfectamente.

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Larsson entrega un verso totalmente nuevo, que además es el que comienza la canción, hasta que Robyn se encuentra con ella en el estribillo, interpretado a dúo. «Ven a terminar lo que empezaste / Porque cuanto más usas la lengua, más aceleras mi corazón», canta Zara, no corta de sus conocidas florituras vocales. El preestribillo también se cambia ligeramente, aunque mantiene el mismo sentido: «Sé mi audiencia / Ahí es cuando estoy en mi salsa / Cuando escucho que te está encantando».