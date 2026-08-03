«Me la suda el destino»: Viva Belgrado abrazan el ‘Súper futuro’

‘Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye’ será el nuevo disco de Viva Belgrado y el primero tras el enorme ‘Cancionero de los cielos‘, que dejó temas indispensables del indie rock -da igual el idioma- de esta década como ‘Un tragaluz’.

El grupo de Cándido Gálvez, Cristina Sánchez, Jaime Acosta y Álvaro Mérida ha presentado su quinto disco con la estruendosa ‘Un andalucito más’, y el segundo avance rebaja la tensión y propone un sonido de guitar pop más melódico, contenido y nostálgico.

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‘Súper futuro’ parece un tema clave en Mientras el ‘Guadalquivir fluye y fluye y fluye’ en tanto que será el encargado de cerrar un disco que habla sobre el «peso del pasado y los procesos cíclicos que nos llevan una y otra vez de vuelta al inicio». La Canción Del Día de hoy aprende a aceptar el presente y abraza el futuro porque «lo bueno está al llegar». Aunque su principal proclama puede ser la que dice: «Me la suda el destino».

Escrita sobre líneas de guitarra eléctrica muy The Cure, que evocan el college rock más radiable de los 80 y 90, ‘Súper futuro’ no da la espalda al pasado ni a la nostalgia, recordando que hubo un pasado mejor en el que «Anguita estaba vivo» y en el que el narrador «solía merendar mucho más», lo que, a nuestros ojos, parece un recuerdo de la juventud.

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Sin embargo, el lema de la canción es el de seguir avanzando: «Los años que he perdido / no los pienso recuperar». La línea «El futuro te persigue hasta el final / por los días que vendrán y que se irán» resume esa idea en tanto que recuerda que el tiempo no se detiene y que el porvenir acaba alcanzándonos queramos o no: la única opción es recibirlo con la misma mezcla de resignación, optimismo y despreocupación que transmite toda la canción.

