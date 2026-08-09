Blondshell canta al desgaste emocional en su banger rock

Entre los singles que nos han podido pasar por alto estos últimos meses, pero que recuperamos ahora, está ‘Heart Has to Work So Hard’ de Blondshell, primer adelanto de su próximo disco, ‘Violins’ (el tema homónimo se publicaba recientemente). La neoyorquina vuelve a moverse entre el grunge y el rock alternativo con una canción especialmente directa.
Sobre una batería contundente y guitarras grunge, Blondshell construye una melodía casi monocorde y un estribillo deliberadamente apático, transmitiendo una sensación de cansancio emocional y de estar atrapada en una dinámica que se repite. Esa contención hace que el tema gane fuerza poco a poco hasta desembocar en un solo de guitarra y un puente de melodía casi eufórica.
«My heart has to work so hard when you’re around», repite, mientras «You make this feel like labor» resume bastante bien el desgaste que atraviesa la canción.
Blondshell ha explicado que habla de amistad y traición, de quedarse atrapada en una dinámica y dejar que las cosas se enquisten. También de la confusión y el dolor de una amistad entre dos mujeres, pero de un amor tan duradero que acaba dejando espacio para la compasión.