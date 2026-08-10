Amelie Lens y Angèle se van de rave en ‘Run’

En poco más de un mes se publica ‘AURA’, el nuevo disco de Amelie Lens, y el nuevo adelanto que conocemos del álbum es un serio pepinazo techno que incluye la participación de otra artista belga, Angèle.

Angèle está claramente en su era más clubby. De Amelie Lens ya nos lo esperábamos porque ella es productora de techno y raro es el festival en el que no pinche, pero Angèle ha pasado del pop a colaborar con Justice en ‘What You Want‘ y en ‘Dis-le‘ publicaba un banger ravero.

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Precisamente en otra rave nos sitúa ‘Run’, el single que une a Amelie y Angèle, basado en un techno oscuro y ritmos trepidantes. La sensación de amenaza y peligro recorre el tema, mientras la voz de Angèle aporta la dimensión melódica.

‘Run’ es además muy contemporáneo en tanto está narrado por un personaje aparentemente computerizado, como si fuera una IA con «recuerdos programados» y un «amor sintético». Spoiler: al final se pregunta si no será «Human After All», una posible referencia al disco de los robots más famosos de la historia, Daft Punk.

