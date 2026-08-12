Estamos bastante acostumbrados últimamente a que alguien del público lance algo al escenario y termine golpeando a un artista. El móvil que impactó en la cara de Bebe Rexha es probablemente el ejemplo más famoso, pero ha habido botellas, pulseras y todo tipo de objetos volando hacia los escenarios. Lo que no es tan habitual es que ocurra exactamente al revés.

Eso es lo que sucedió durante un concierto de Otoboke Beaver en el Umeda Club Quattro de Osaka el pasado abril. Yoyoyoshie, guitarrista de la caótica banda japonesa de punk, lanzó su guitarra hacia el público, una acción que, según parece, ya había realizado anteriormente sin que nadie resultara herido. Esta vez, sin embargo, el instrumento impactó contra un espectador.

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La persona tuvo que ser trasladada inmediatamente al hospital y sufrió varias lesiones, entre ellas una laceración y un esguince. La herida en la parte frontal de la frente necesitó siete puntos de sutura. No somos muy conscientes de lo que tiene que doler que te estampen una guitarra en la cabeza, pero solo de pensarlo ya duele.

Otoboke Beaver ha pedido ahora disculpas públicamente por lo ocurrido, varios meses después del concierto. La banda reconoce que tanto ella como el equipo encargado del evento no actuaron con suficiente rapidez después del accidente y que la respuesta y la disculpa directa se retrasaron.

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En su comunicado, el grupo asegura que se toma el incidente «muy en serio» y asume la responsabilidad tanto por el accidente como por la gestión posterior. También promete extremar las precauciones para que algo así no vuelva a suceder en sus próximos conciertos.