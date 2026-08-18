Ellie Goulding denuncia a sus exmanagers

Ellie Goulding ha presentado una denuncia contra sus exmanagers, Benedict Mawson y Edward Millett, después de que estos hiciesen tratos con Live Nation a espaldas de la artista que potencialmente podrían haber ido contra los intereses de su carrera. Variety ha dado la exclusiva.

Mawson y Millet representaron a la cantante desde 2018 hasta 2025 bajo el paraguas de HNOE, empresa perteneciente por completo a Live Nation desde 2019. Durante este tiempo, Goulding asegura haber firmado varios contratos con diferentes compañías de la ticketera para giras, merchandising y una película documental.

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Sin embargo, esta no habría sido consciente de que sus managers tenían prohibido por contrato llevar a cabo cualquier actividad que pudiese «terminar o reducir la relación de negocio con Live Nation o cualquiera de sus afiliados», aunque estas pudiesen ser beneficiosas para la carrera de la artista. Esencialmente, Mawson y Millet eran empleados de Live Nation.

Ellie Goulding busca con su denuncia una compensación no especificada «por la violación de sus deberes fiduciarios». La noticia llega a dos semanas del lanzamiento de su sexto disco, ‘I Know Too Much’, presentado con el single ‘Black Prada Dress’.