Fana Hues cambia la tristeza por la copa de vino en ‘Red Wine Holiday’

¿Qué mejor forma de despedir el verano que con una buena copa de «vino tinto»? Sobre todo, si lo empezaste con alguien y lo terminas solo. Si ‘Sweet n’ Sour’ ya optaba a ser la mejor ‘breakup song’ del año, ‘Red Wine Holiday’ es la gran recuperación después del golpe de realidad. Y la Canción del Día.

La portada de ‘Catch n’ Release’, con una orgullosa Fana Hues sujetando el pez que acaba de pescar, ya te dice todo lo que necesitas saber sobre el proyecto: hay muchos peces en el mar. Por eso, la artista estadounidense no afronta la ruptura con tristeza ni melancolía, sino con poderío. Así, ‘Red Wine Holiday’ es un bop de R&B y pop en toda regla.

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Esta no tiene nada de grandilocuencia ni pompa, sino simplemente melodías pegajosas que rodean a un sencillo y efectivo estribillo. Hues declara que «los días de verano ya han pasado» y que «no hay nada en casa» para ella, por lo que su única opción es hacer las maletas y servirse una copa de vino mientras reflexiona sobre su verano: «Perdí una pequeña parte de mí / Cierra la puerta y tira las llaves / No voy a volver de ninguna forma / Venga, lléname la copa», canta.