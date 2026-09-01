Como comentamos en nuestro artículo de los Grammys, Ella Langley es la gran favorita en la categoría de Best New Artist, y es gracias a ‘Choosin’ Texas’. Ahora la canción acaba de hacer historia: ha alcanzado su 20ª semana en el número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en el tema no navideño que más tiempo ha pasado en lo más alto de la lista. Así, ‘Choosin’ Texas’ supera las 19 semanas de ‘Old Town Road’ de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus y ‘A Bar Song (Tipsy)’ de Shaboozey.

Con 20 semanas, ‘Choosin’ Texas’ ya es la segunda canción con más números 1 en la historia del Hot 100, solo por detrás de ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, que suma 22. Ella podría alcanzar o incluso superar ese récord en las próximas semanas, aunque cuando llegue la Navidad, Mariah volverá, como cada año, a reclamar su trono. ‘All I Want for Christmas Is You’ ha acumulado esas 22 semanas en lo más alto durante distintas temporadas navideñas.

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Desde España pueda resultar un poco difícil calibrar semejante fenómeno, ya que ‘Choosin’ Texas’ ni siquiera ha entrado en nuestra lista oficial de singles, ni parece que vaya a hacerlo en un futuro cercano. España nunca ha sido un fuerte para el country.

Fuera, sin embargo, es otra historia: además del número 1 en Estados Unidos, ha sido número 3 en Reino Unido y número 1 en Irlanda, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. También ha llegado al top 10 en Países Bajos y al top 5 en Noruega, además de entrar en las listas de numerosos países de Europa y Latinoamérica.

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Así que sí, Ella Langley, gran favorita a Best New Artist en los próximos Grammys, tiene ahora otro pequeño objetivo por delante: destronar a Mariah Carey, aunque probablemente solo hasta que llegue la Navidad.

