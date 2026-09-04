RFTW: ADÉLA, Lori Meyers, Ellie Goulding, Viva Belgrado…

Hoy, 4 de septiembre, salen nuevos discos de Adéla, Ellie Goulding, Kasabian, AKRIILA, Mykki Blanco, Angus & Julia Stone, Veintiuno, Paris Paloma, Natalie Imbruglia o Chat Pile. Además, se edita la reedición de ‘B’DAY’ de Beyoncé con motivo del 20º aniversario del álbum y de su 45º cumpleaños, y también se reedita ‘Loose‘, el icónico disco de Nelly Furtado.

El lanzamiento top del día no es otro que ‘Bass Persuades‘ de Miley y, por eso, es nuestra Canción del Día. También hay lanzamientos importantes de dos miembros de BLACKPINK, Lisa y Jisoo, así como duetos destacados de Carlos Ares y Barry B, por un lado, y de Dianka y La Bien Querida, por otro.

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Entre los estrenos destacados están los de Rebecca Black, en el lado pop; Lori Meyers y Maitequiero, en el indie; o Fat Dog, en el rockero. El punto bailable y discotequero lo ponen TSHA y Amelie Lens. El más introspectivo corre a cargo de la artista revelación Fine.

La sensibilidad autoral la ponen Sr. Chinarro o Liana Flores, y entre los comebacks destacados hay que hablar de Simple Minds y Andy Stott. Recibimos además nuevos singles de los próximos trabajos de Viva Belgrado, DIIV o Califato ¾.

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Aunque quizá la mayor curiosidad sea el live de Kelela versionando a Incubus, en la línea de su último disco. O volviendo a ‘B’DAY’, el dueto de Beyoncé y Maluma en el remix latino de ‘Get Me Bodied’. ¿Falta algo? Dinos en los comentarios.

