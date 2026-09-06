Cleo Sol encuentra la perfección neo soul en la hipnótica ‘Gentlewoman’

Cleo Sol sigue demostrando en su nuevo ‘Gentlewoman’, nuestro Disco de la Semana, que se trata de una de las voces más esenciales de la escena del neo soul y el R&B contemporáneos. La que también puede ser escuchada como vocalista en SAULT es una experta en hipnotizar a base de voces y melodías, y la canción titular de su último LP es un gran ejemplo de ello. ‘Gentlewoman’ es la Canción del Día.

La elegancia de la producción, en algún punto entre el neo soul y el doo-wop más minimalista, es el valor más obvio de la canción, que se mantiene tranquila y enfocada durante toda su duración. Sol evita todo lo que sea parecido al aburrimiento con la fuerza de sus melodías, totalmente seductoras y dignas de perderse en ellas.

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La artista británica se pone en la piel de una «gentlewoman» desesperada por demostrarle a su «gentleman» que puede contar siempre con ella («No me dejes, no me dejes, no me dejes fuera de esto / Porque puedo ser tu gentlewoman«).

Así, las letras de la canción son tan pacíficas como su música. En este sentido, es un match perfecto: «Creo en la verdad por la que luchas / Tú espera, el mundo es tuyo / Para que me dejes entrar, todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta».