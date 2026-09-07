El dúo entre Dianka y La Bien Querida no es «chiquitito» sino «matón»

Dianka, autora catalana conocida por su entrega a la canción melódica de los 60 y los 70, con referentes como Marisol o Peggy Lee (co-escribió ‘Tocotó’ para Amaia y tiene un pequeño hit con Paco Pecado), presenta nuevo temazo. Se trata de una colaboración con La Bien Querida que critica el machismo en la industria musical y en la sociedad en general.

Detrás de tan dulces voces, se esconde un tema contestatario contra esos hombres que te hacen sentir pequeña. ¿Chiquitita? «¡Yo no lo soy! ¡Yo no lo soy!», responde el estribillo. «Soy matona».

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«Vete que yo tu veneno no lo quiero más» es otra de las frases más explicativas de este ‘Chiquitita, Matona!’, nuestra Canción del Día hoy. El tema, rematado por la moderna producción de Pau Aymí (Jeanette, Anier…), surgió durante un retiro a Los Alpes, después de que Dianka sintiera que no encajaba en Madrid.

La propia artista explica la dualidad del título: “Los polos opuestos generan una simbiosis vital importantísima e inexpugnable. En mí todo el rato hay una lucha por ver quién es protagonista – chiquitita o matona-. Es muy interesante pluralizar mi personalidad: ser diminuta como una mota de polvo o tan grande e imponente como un abeto. Puedo ser ambas y al mismo tiempo”.

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Sobre la ilusión que le ha hecho colaborar con La Bien Querida, ha dicho: “Es todo un honor poder ver a Ana entre los versos de esta canción, estoy emocionadísima. Cuando se la presenté, ella vio el argumento de una forma similar al mío, aunque ella personificó su visión en una figura masculina. Esto genera un contraste muy llamativo, no solo armónico, sino porque parece que ambas hablemos de cosas distintas, pero en resumidas cuentas hablamos de lo mismo. Despojarnos de aquello que nos hace mal y sentirnos heroínas”.

El videoclip, con sus trenzas y sus libros, siguen la estética del disco ‘Cabriola’, que se presentará el próximo 10 de diciembre en Madrid. Será en la Sala Uni y las entradas están disponibles a través de Ochoymedio.

