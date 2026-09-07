Ochoymedio se reinicia en El Sol

Ochoymedio, el club de pop por antonomasia de Madrid, inicia una nueva etapa en la Sala El Sol. Tras su paso por aquel local de Mesonero Romanos que terminó tristemente como almacén de Inditex, la Sala But y recientemente Joy Eslava, se asentará los sábados en El Sol a partir de este mes septiembre.

La rentrée será el 19 de septiembre con un DJ set de Las Petunias, el sábado 26 de septiembre será el turno de Abril Zamora, y el 3 de octubre de Inés Hernand. Un regreso, por tanto, al menos por el momento, 100% femenino. Las entradas están a la venta en la web oficial.

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Al margen de su paso los sábados por El Sol, Ochoymedio seguirá operando como promotora con conciertos programados por distintas salas y espacios de Madrid. En su web puedes encontrar su agenda de conciertos, con fechas de La Casa Azul, Miranda!, Javiera Mena, Juventude, Los Chivatos, Modelo de Respuesta Polar y muchos más.