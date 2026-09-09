Beyoncé lleva ‘Get Me Bodied’ al caos con Maluma y Celia Cruz

Beyoncé siempre creyó en ‘Get Me Bodied’. El tema de R&B y bounce seguía a ‘Déjà Vu’ en la secuencia de ‘B’Day’ (2006), es decir, era la pista 2. Se lanzó como quinto single del disco y en 2011 lo recuperó para una campaña contra la obesidad. De aquella nueva versión, ‘Move Your Body’, existen versiones en inglés y en español.

‘Get Me Bodied’ no es la gran novedad de la reedición de ‘B’Day’, ya que ese título hay que asignárselo al single ‘Morning Dew’, en verdad un outtake de 2013. Sí es, en cambio, el tema más revisitado, ya que figura en hasta cinco versiones, todas viejas salvo el remix con Maluma.

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‘Cuerpo (Tumbao)’ adapta ‘Mueve el cuerpo’ con un sample de ‘La negra quiere tumbao’ de Celia Cruz y las voces del colombiano. Maluma ha compartido orgulloso su colaboración en redes, pero cuando la escuchas la sensación es de WTF.

Los cambios de ritmo están totalmente justificados en el pop actual. El problema es la sensación constante de mash-up salido de madre: las voces de Beyoncé, que al fin y al cabo se integraban en un tema de corte R&B, van por un lado; Celia Cruz por otro, Maluma intenta hacerse oír en medio del ajetreo sonoro y, al final, la canción muta al dembow de repente, por si no era locura suficiente.

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En poco más de tres minutos ocurren muchísimas cosas en la canción, aunque no está claro que todas acaben de estar del todo bien aglutinadas. Curiosamente, el español de Beyoncé es bastante decente, aunque no tan inteligible en momentos puntuales. Su “Spanish is not good looking” del final es una graciosa referencia a la propia Celia Cruz, pero, como homenaje, diríamos que esto es totalmente «all over the place»: da ganas de mover el cuerpo, sí, pero solo para salir corriendo.

