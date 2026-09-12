Fernando Alfaro, «Like a Virgin»

Hoy sábado 12 de septiembre el Café La Palma dará la bienvenida a uno de los famosos acústicos de Fernando Alfaro, como parte del ciclo Escenarios Madrid de Vibra Mahou. Las entradas están a la venta.
Por los acústicos del mítico cantautor español de los 90, siempre han transitado temas suyos en solitario, como ‘Camisa hawaiana de fuerza’, y también siempre clásicos de Chucho como el magistral ‘Magic’, o de Surfin’ Bichos, como ‘Fuerte’.
La noticia es que últimamente han florecido igualmente versiones no solo de su propio puño y letra, sino también de otros artistas. Así lo contaba en La Tribuna de Albacete: «También hay versiones sorpresa, porque suelo cambiar bastante de repertorio en cada concierto o gira: tengo tantas canciones ya…».
Aunque se nos ha pedido no revelar los temas que Alfaro suele versionar en vivo, podemos avanzar que puede tratarse de clásicos del pop tan ajenos a la imaginería de figuras violentas y fúnebres del artista como ‘Like a Virgin’ de Madonna, cuyo autor falleció justo este año. Algo que no habríamos adivinado ni en millón de años y que le muestran, efectivamente, en «territorios vírgenes» para él. Su pluma siempre fue muchísimo más turbia…