¿Tienes un proyecto novel? Apúntate a Girando por Salas

Girando por Salas es el proyecto impulsado por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) del Ministerio de Cultura para ayudar a artistas a realizar giras fuera de la provincia de origen. Si eres de Huelva pueden llevarte a actuar en Galicia, y viceversa. A lo largo de 17 ediciones ya, han programado shows de artistas que luego se han ido consolidando, como Triángulo de Amor Bizarro, Izal, La Bien Querida, La M.O.D.A., Rufus T Firefly, Veintiuno, Miss Caffeina, Queralt Lahoz y así varios cientos. En concreto se ha apoyado ya a 525 artistas.

Hoy 15 de septiembre a las 11 de la mañana se ha abierto el plazo para que nuevos artistas puedan apuntarse en la web oficial. Terminará el 29 de septiembre a las 18.00. Como siempre pueden apuntarse artistas que tengan como mucho 3 álbumes. También pueden apuntarse salas desde el 1 de octubre y hasta el 30 de octubre.

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Según la nota de prensa, «el objetivo de GPS es apoyar a artistas emergentes de todos los estilos, tanto solistas como bandas, ofreciendo ayudas para la celebración de conciertos dentro del circuito de salas en todo el territorio español como fomento de la expresión más viva de la música popular. Dichos conciertos se realizan, como decíamos, fuera de la Comunidad Autónoma de residencia de cada artista o a un mínimo de 300 km dentro de la misma».

Además, se anuncian mejoras: «cada músico/a recibirá hasta 500 € por actuación. Asimismo, las salas también percibirán 500 € por cada concierto del Circuito. Desde la edición anterior, las bandas y solistas deberán adjuntar, durante el proceso de inscripción, un Plan de lanzamiento discográfico, promocional y de gira. Este documento deberá detallar los próximos lanzamientos previstos y las acciones concretas que se desarrollarán con el apoyo de GPS17».

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Entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos, se seleccionarán 30 artistas —bandas y solistas—. En coordinación con las salas y los proyectos seleccionados, se diseñará un calendario de conciertos con un mínimo de 6 actuaciones por artista, que se celebrarán entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de mayo de 2027, ambos inclusive.

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA #GPS17

Dirigida a artistas emergentes: con un máximo de 3 LPs correctamente publicado/s

Fecha inicio de inscripción: 11:00 h. del 15 de septiembre de 2026

Fecha límite de inscripción: 18:00 h. del 29 de septiembre de 2026

Fecha publicación provisional de grupos aprobados: 6 de octubre de 2026

Período para solicitar revisión: Hasta el 8 de octubre de 2026 a las 18 horas

Fecha publicación definitiva artistas aprobados: 13 de octubre de 2026

Inicio votación pública: 11:00 h. del 14 de octubre de 2026

Fin votación pública: 18:00 h. del 21 de octubre de 2026

Anuncio 30 grupos y solistas seleccionados #GP17: 3 de noviembre de 2026

Inscripción a través de: www.girandoporsalas.com