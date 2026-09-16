Patti Smith actuará gratis en Gijón el 20 de octubre

Patti Smith ofrecerá un concierto gratuito en Gijón el próximo 20 de octubre, justo 50 años después de su primera actuación en España. La cita tendrá lugar en el Teatro Jovellanos y estará organizada por la Fundación Princesa de Asturias, con motivo del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 que la artista recogerá tres días después en Oviedo.

Casualmente, un 20 de octubre de 1976, Patti Smith actuó ante unas 5.000 personas en el Pabellón del Club Juventud de Badalona. Presentaba entonces su segundo disco, ‘Radio Ethiopia’, y también sonaron canciones de su mítico ‘Horses’, además de versiones de The Velvet Underground y los Rolling Stones.

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La actuación de Badalona fue recibida por la prensa de la época como «el primer concierto de rock’n’roll que se ha visto y oído en este país», como recuerda 20 Minutos. Ahora Smith volverá a España para recibir el Princesa de Asturias y, de paso, repetir fecha medio siglo después.