Zara Larsson a la Casa Blanca: «Sois unos putos losers»

La Casa Blanca continúa con su estrategia de utilizar canciones pop para sus vídeos políticos. Recientemente, Katy Perry y Kesha han denunciado el uso de sus canciones por parte de la Administración de Donald Trump. Curiosamente, muchas de las artistas que están saliendo a hablar son mujeres.

La última afectada es Zara Larsson y su éxito ‘Midnight Sun‘, y la sueca ha decidido hablar, pero no poniendo un breve tuit, sino hablando directamente a cámara. «Estoy triste, de verdad. Esto me pone muy triste», empieza. Larsson dice que le gustaría hablar con quien hizo el vídeo para recordarle que «tú y yo no somos tan diferentes», ni tampoco lo son de las personas que aparecen en él. «La única diferencia es que nos han tocado cartas distintas en la vida».

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La cantante pone como ejemplo su propia vida. Está agradecida de haber nacido en Suecia, donde ha tenido sanidad y educación, puede viajar y hacer «todas estas cosas increíbles». «Eso es suerte. Mucho de esto es suerte», dice. Y recuerda que hay personas que no han tenido esa suerte y que simplemente quieren una vida mejor para sus familias.

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Larsson no entiende que ser un inmigrante indocumentado pueda presentarse como «la peor cosa del mundo». Hablar de política migratoria, dice, «está bien», pero «esto no es eso». Para ella, el problema es que el vídeo resulta «tan deshumanizante». «Son personas reales», insiste, fijándose en uno de los hombres que aparece con ropa de construcción. «Está trabajando». Las personas indocumentadas, recuerda, son «gente normal con trabajos que intenta tener un futuro mejor».

También critica que todo esté convertido en un meme y en una broma, especialmente utilizando una canción que va «sobre conectar con la naturaleza, las personas y el universo». «Este vídeo crea una división enorme entre la gente», dice. Y remata sin demasiadas vueltas: «Es jodidamente poco guay. Sois unos putos perdedores, es una locura».

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