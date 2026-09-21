Lizzy McAlpine y Miley, acusadas de copiar sendos hits de los 70

Aunque reconocemos que las noticias musicales sobre supuestos plagios resultan absurdas la mayoría de las veces, sobre todo porque muchas veces se basan en parecidos cuanto menos peregrinos, en este caso hay que decir que tienen bastante enjundia y que los parecidos son más que evidentes.

De Miley hasta se puede decir que copiar melodías de forma reconocible forma parte de su fórmula musical. Al fin y al cabo, ‘Flowers‘ no recordaba a ‘I Will Survive’ por accidente, ni ‘End of the World‘ a ‘Mamma Mia’ por lo mismo. Ahora, su tema ‘REDLIGHTS’ se ha topado con la reacción de la francesa Amanda Lear, quien sostiene que Miley ha copiado su éxito ‘The Sphinx’, de 1973.

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La verdad es que es para tomarse en serio sus declaraciones porque, aunque el tema de Amanda es más lento y el de Miley más rápido, es evidente para cualquiera que la progresión melódica de ambos temas es prácticamente idéntica. Esto no quiere decir que Miley haya copiado a Amanda Lear de forma consciente. Al fin y al cabo, una misma progresión melódica está llamada a repetirse en un transcurso de 50 años. Pero a Amanda no le ha pasado desapercibido el parecido, desde luego.





El caso de Lizzy McAlpine es algo diferente, porque Nick Drake ha acabado acreditado en su canción ‘A Car Wash and a New Pair of Pants’, incluida en su nuevo álbum ‘Angel’. «Car Wash» es tan parecida a la canción de Nick Drake ‘One of These Things First’ que el equipo de Drake solicitó el crédito porque encontraba que el parecido entre ambas canciones era innegable. Vaya, que no podría haber sido casualidad.

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Curiosamente, aunque Lizzy reconoce que es fan de Nick Drake (quién no), asegura que durante la creación de ‘Angel’ estuvo en su radar ‘Pink Moon’, pero no el disco que contenía ‘One of These Things First’, que es el anterior, ‘Bryter Layter’. El titular surge solo: Lizzy ha escrito una canción de Nick Drake sin querer. Eso solo puede hablar bien de su talento… o de su capacidad para asimilar melodías ajenas.

Y, para rematar, tampoco son precisamente dos canciones perdidas: ‘The Sphinx’ es la 9ª más escuchada de Amanda Lear en Spotify y ‘One of These Things First’, la 4ª de Nick Drake. Puestos a copiar sin querer, han ido a por dos bastante conocidas.



