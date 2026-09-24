Justin Bieber toca para personas sin hogar en un parque

Justin Bieber hace tiempo que no hace giras y últimamente le hemos visto actuar sobre todo en ocasiones especiales, como su actuación en el Mundial hace unos meses o su paso por Coachella, donde recuperó brevemente algunos de sus clásicos. Esta última actuación, de hecho, ha disparado las escuchas de ‘Beauty and a Beat‘, convertido en uno de los mayores éxitos de 2026 pese a haberse lanzado hace más de una década.

El autor del indispensable ‘Purpose‘ (2015) ha vuelto a dar este martes un show peculiar, esta vez, apareciendo en el MacArthur Park de Los Ángeles, una zona conocida por sus problemas de delincuencia, consumo de drogas y por la cantidad de personas que viven allí en situaciones muy precarias. Bieber ha montado un pequeño concierto con varios músicos, ha cantado algunos de sus temas y hasta se ha puesto a tocar el cajón. Pero la música ha sido solo una parte de lo que ha ido a hacer allí.

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Según una fuente cercana al cantante, Bieber tiene desde hace tiempo una especial preocupación por las personas sin hogar de Los Ángeles y ha acudido al parque para llevarles comida, ropa y otros productos básicos. Un testigo ha contado que él y sus amigos han repartido pequeñas bolsas entre la gente y que dos de sus acompañantes han comprado todos los donuts de una cafetería cercana para repartirlos. No se sabe si la ropa era de su marca Skylrk, merchandising que le había sobrado o algo que habían comprado expresamente para la ocasión.

Las imágenes muestran a Bieber bastante contento, cantando al aire libre, tocando el cajón, haciéndose selfies y hasta felicitando el cumpleaños a uno de los asistentes. El cantante ya había pasado por MacArthur Park en 2021, cuando apareció por sorpresa en una escuela de la zona para cantar un par de canciones. Esta vez ha vuelto para dar un concierto improvisado y repartir comida, ropa y ayuda para quienes viven en una situación especialmente complicada.

@billboardar 🎤 Justin Bieber cantó “DAISIES” en MacArthur Park, Los Ángeles. El artista sorprendió al público con una presentación acústica junto a su banda en el parque. 🌼 ♬ original sound – Billboard AR

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