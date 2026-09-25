Los Punsetes retratan el malestar de 2026 en ‘El año del caballo’

El próximo 13 de noviembre se publica el nuevo disco de Los Punsetes, bajo el ilustrativo nombre de ‘Un río de angustia desbocada’. ‘Una persona triste‘, que se publicó hace unos meses, será la pista 2, y el nuevo single que se publica ahora, ‘El año del caballo’, será la pista 3. Es nuestra Canción del Día hoy.

‘El año del caballo’ es un tema que no necesita ninguna nota al pie de página en Genius, por lo explicativo que resulta por sí mismo. Es la fórmula típica de los autores de «Que le den por culo a tus amigos» o «Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda».

- Publicidad -

La composición habla de alguien que empieza «el día con ansiedad» y termina borracho, le da «mil vueltas a la cabeza» pero no encuentra «nada que merezca la pena». Se pregunta: «qué me está pasando últimamente / Tengo miedo todo el rato / De morirme de repente».

Con alusiones a cosas que han pasado este 2026, que es el año del caballo en el horóscopo chino, como el eclipse, el tema trata de refugiarse también en lo esotérico. Sobre todo a través de un vídeo que parte de una tirada de cartas para luego adentrarse en una feria. Vemos camisetas de Metallica, Mago de Oz o Extremoduro, quizá por lo que tiene de oscuro el texto de este medio tiempo con la marca de Punsetes.

- Publicidad -

La nota de prensa sitúa este malestar en relación al derrumbe de Occidente y menciona «el colapso ecológico, la violencia policial y Twitter» como causas. Quizá podríamos sumar Palestina, Irán, la amenaza de la IA desbocada y sin regular, o inserte aquí lo que más angustia le genere en este momento. Se sitúa a Los Punsetes como pioneros en el retrato de todo esto. Este es el texto de Sonido Muchacho:

«Está a la vista de todo el mundo: Occidente se derrumba. Los Punsetes lo llevan analizando dos décadas mejor que cualquier analista que salga por televisión y por sus canciones han pasado todas las neurosis de nuestro tiempo, desde el colapso ecológico o la violencia policial hasta el discurso tuitero de turno. Todas las mentiras de la sociedad de consumo que ellos mismos desenmascararon han caído por su propio peso, aquí ya no se engaña a nadie. Cuando no queda nada a lo que asirse en el mundo material, habrá que volver al pensamiento mágico: a los aceites esenciales, a las cuentas de rosario y, por supuesto, al clásico horóscopo al final del periódico.

Salud: mal. Dinero: mal. Amor: mal».

- Publicidad -

El nuevo álbum de Punsetes ha sido producido por Paco Loco y Los Punsetes y cuenta con la mezcla de Sergio Pérez García (Svper) y el máster de Greg Obis (MJ Lenderman, Slow Pulp, Duster…) en Chicago Mastering Service.

