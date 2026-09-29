España sí compite en Eurovisión Junior con ‘Cuore Bello’

España tiene muy poca pinta de participar en Eurovisión 2027, pero Eurovisión Junior es otra cosa. El certamen, que recientemente se celebró en Madrid, tendrá lugar el próximo 24 de octubre en Malta y España acaba de anunciar su canción seleccionada.

‘Cuore Bello’ es un épico medio tiempo salpicado de golpes de percusión de corte efectista, marcado por la nostalgia y, en su vídeo, por la literalidad y la magia. La canción que ha sido co-escrita por Blas Cantó, es interpretada por Lucas Paulano.

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Lucas ha sido ganador de la 10ª edición de La Voz Kids y posteriormente elegido por RTVE para esta interpretación: “Tengo muchísimas ganas de pasármelo bien y estar con mis amigos, con mis compañeros”, ha declarado en rueda de prensa. César Vallejo, director de la delegación española, ha advertido en rueda de prensa de que el clip es indicativo de lo que veremos en la puesta en escena.

