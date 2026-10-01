Sia ha vendido el 50% de su catálogo musical por 180 millones de dólares (unos 153 millones de euros), según ha confirmado Rolling Stone. La compradora es Pophouse, la compañía sueca de inversión en catálogos musicales cofundada por Björn Ulvaeus, de ABBA. El acuerdo incluye los derechos editoriales y de las grabaciones originales de sus canciones, pero no su nombre ni su imagen.

La operación también prepara el salto de Sia al mundo de los avatares digitales. La artista colaborará con Pophouse en un espectáculo inmersivo basado en su música, tanto la que interpreta como la que ha escrito para otros artistas. El proyecto utilizará también su voz en éxitos como ‘Diamonds’ de Rihanna, que supera los 2.000 millones de reproducciones en Spotify. El estreno todavía queda a un par de años y podría acabar llegando a varias ciudades.

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El movimiento tiene sentido teniendo en cuenta las cifras de Sia. ‘Titanium’ con David Guetta suma unos 2.400 millones de streams en Spotify, mientras ‘Unstoppable’, ‘Chandelier’, ‘Dusk Till Dawn’ con Zayn y ‘Cheap Thrills’ superan los 2.000 millones. Pophouse está detrás de ABBA Voyage, el espectáculo virtual de ABBA en Londres, y también prepara proyectos de avatares para Kiss e Iron Maiden. En marzo se convirtió además en accionista mayoritaria, junto a BMG, de los intereses musicales de Tina Turner.

Sia, además, no ha desaparecido precisamente de la música, ya que acaba de coescribir el nuevo álbum de Chaka Khan y de colaborar con el rapero Tobe Nwigwe en ‘Disguise’ o con el cantante indio Diljit Dosanjh en ‘Ranjha’. Su último álbum, ‘Reasonable Woman‘, data de 2024. La operación con Pophouse apunta así a una nueva etapa para su catálogo, que seguirá generando dinero mientras la compañía prepara un espectáculo digital basado en sus canciones.