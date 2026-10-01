Kelly Clarkson acepta la IA, pero no en las listas con humanos

Kelly Clarkson se declara a favor de la IA, pero cree que los artistas generados mediante inteligencia artificial deberían tener su propia lista de éxitos. La autora de ‘I’d Be Lyin‘ ha sido la última invitada de Las Culturistas, el podcast de Bowen Yang y Matt Rogers, donde ha defendido esta idea durante el segmento I Don’t Think So Honey. Lo recoge Stereogum.

«Me encanta la IA», asegura Clarkson, que dice utilizarla también de manera artística. Su problema llega cuando los llamados «artistas de IA» compiten directamente con músicos humanos en las listas de Billboard. «Creo que debería haber una lista separada», explica. Para Clarkson, la IA puede ser «realmente interesante y creativa» y permitir que algunas personas hagan cosas que antes no podían hacer, pero no debería competir con los humanos. «Es como tener los Juegos Olímpicos y que los robots compitan contra los humanos», dice.

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Clarkson insiste en que no quiere cerrar la puerta a esta tecnología. «Creo que todo puede ser creativo», dice, aunque considera necesario establecer ciertas reglas para que la IA no termine borrando el componente humano de la música. «Tiene que haber regulación, respeto y también espacio. Hay espacio para todo y no puedes perder el elemento humano. Creo que sería una pena».

La intérprete de ‘Since U Been Gone’, una canción que la IA jamás podrá escribir, no es la única cantante que ha compartido una postura favorable a la utilización de la IA en la música. Will.i.am lleva tiempo defendiendo su uso creativo y ha desarrollado proyectos como RAiDiO.FYI. También Kanye West ha utilizado IA en su proceso musical. De hecho, un productor que ha demandado este año a West asegura que trabajó con IA vocal en ‘Bully‘, aunque el propio Kanye afirmó al publicar el disco que no contenía IA.

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Clarkson termina defendiendo que hay espacio para ambas formas de creación, pero insiste en que «no puedes perder el elemento humano». Su intervención puede escucharse alrededor del minuto 1:22:34 de Las Culturistas.

