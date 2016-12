Arctic Monkeys preparan ya nuevo disco

Arctic Monkeys han confirmado que están de vuelta en Sheffield en conversaciones para grabar su nuevo álbum, y lo han hecho de una manera bastante peregrina. Como de vuelta a casa por Navidad, han sido vistos en bares y restaurantes y han empezado a aparecer en selfies y fotos de las redes sociales del tipo “¿Qué hace mi padre con los Arctic Monkeys?”. Después de que se rumoreara que el grupo estaba reunido para hablar de su nueva música (aunque también hay quien dice que simplemente están visitando a su familia), Shamir Masri de la BBC lo ha confirmado en un tuit: “Alex Turner me ha contado durante una entrevista para BBC Sheffield que vuelven a Sheffield para escribir un nuevo álbum. ESTÁ PASANDO”.

El próximo álbum de Arctic Monkeys será el primero después del pelotazo dado con su quinto disco, un ‘AM‘ que terminaba despachando dos millones de copias con los tiempos que corren. A día de hoy, todavía 7 de las 10 canciones más escuchadas del grupo en Spotify proceden de ese gran álbum en el que coqueteaban ligeramente con el funk o el disco. ¿Cuál será su próximo paso artístico?

Este 2016 Alex Turner se ha entretenido también con el segundo disco de The Last Shadow Puppets, un álbum menor que su gran debut que, no obstante, ha terminado entreteniendo a sus fans a base de vídeos chorras o, últimamente, EP de versiones.

Alex Turner told me during an interview for @BBCSheffield they are coming back to Sheffield to pen a new album.. it IS happening! https://t.co/ObeO10rNmn — Shamir Masri (@ShamirMasri) December 23, 2016