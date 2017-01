David Bowie se disputa con Skepta el mejor álbum del año en los BRITS 2017

Hace unas horas se han anunciado las nominaciones para la 37ª edición de los BRITS 2017, los premios de la música británica que cada año se celebran en Reino Unido para celebrar la industria cultural británica. El equivalente a los Grammys norteamericanos, en suma. Este año la gala, en la que se han confirmado actuaciones de Emeli Sandé, The 1975 y Little Mix, se celebrará en Londres el día 22 de febrero y estará presentada por Michael Bublé, que abandonó hace unos meses la promoción de su nuevo álbum para estar junto a su hijo pequeño, en tratamiento por cáncer.

En cuanto a las nominaciones, la industria británica sí parece más dispuesta a hacer justicia a ‘★’, el último y maravilloso álbum de David Bowie, editado apenas días antes de su muerte hace poco más de un año. También compite en la categoría como mejor solista masculino. En ambas categorías se disputa el premio con otro de los grandes discos del pasado año, ‘Konnichiwa’ de Skepta (que ya ganara el Mercury Music Prize hace unos meses), con Michael Kiwanuka, por el gran ‘Love & Hate’, y con otro artista de grime, Kano. Los otros contrincantes en estas categorías serán, respectivamente, The 1975 (álbum del año para la revista NME, por ejemplo) y Craig David.

Aunque sí están nominados al premio a mejor grupo del año, parece que Radiohead prosiguen con su “maldición” ante este tipo de reconocimientos en su país. ‘A Moon Shaped Pool’, en esta ocasión, ni siquiera está entre los nominados al premio a mejor álbum, prosiguiendo una dilatada historia de negación en estas ocasiones: en 2016 se les escapaba el Mercury ante Skepta, como ocurriera en su día con ‘In Rainbows’, ‘Hail To The Thief’, ‘Amnesiac’ y ‘Kid A’. Su suerte en los BRITS es semejante: ni ‘OK Computer’ ni ‘In Rainbows’, nominados en sus años respectivos, tampoco lo lograron. Hasta la industria yanqui les trata mejor, pues ‘OK Computer’ y ‘Kid A’ obtuvieron sendos Grammy al mejor álbum de música alternativa.

Por lo demás, otras cosas llamativas de la lista son:

– que Skepta opte incomprensiblemente al premio a la revelación británica, cuando ha publicado 4 álbums desde 2010.

– que, junto a él, las más nominadas –con 3 categorías– sean la girl-band Little Mix (vídeo, canción y grupo).

– que A Tribe Called Quest se batan el cobre con Nick Cave & The Bad Seeds en la categoría de mejor grupo internacional.

– que Bon Iver, que dice que los premios se la bufan, pueda ganar el premio al solista masculino internacional ante el llorado Leonard Cohen.

– que la francesa Christine And The Queens se haya colado, felizmente, entre las mejores artistas femeninas internacionales ante Beyoncé, su hermana Solange, Rihanna y Sia.

– que Anohni parta como clara favorita a mejor fémina británica (aunque la conocimos en la escena neoyorquina, nació en Chichester, Inglaterra) ante artistas como Ellie Goulding o Lianne La Havas (Laura Mvula, anyone?)

– que Calvin Harris y Rihanna tengan mucha pinta de ir a ganar el premio al single del año, por ‘This Is What You Came For’. Sólamente Coldplay, quizá, podrían ponerlo en duda.

El día 22 de febrero, como decíamos, saldremos de dudas. Esta es la lista completa de nominados:

ARTISTA BRITÁNICO MASCULINO

Craig David

David Bowie

Kano

Michael Kiwanuka

Skepta

ARTISTA BRITÁNICO FEMENINO

Anohni

Ellie Goulding

Emeli Sandé

Lianne La Havas

Nao

GRUPO BRITÁNICO

The 1975

Bastille

Biffy Clyro

Little Mix

Radiohead

REVELACIÓN BRITÁNICA

Anne-Marie

Blossoms

Rag’n’Bone Man

Skepta

Stormzy

PREMIO DE LA CRÍTICA

GANADOR – Rag’n’Bone Man

Anne-Marie

Dua Lipa

SINGLE BRITÁNICO

Alan Walker – ‘Faded’

Calum Scott – ‘Dancing On My Own’

Calvin Harris feat. Rihanna – ‘This Is What You Came For’

Clean Bandit feat. Anne-Marie and Sean Paul – ‘Rockabye’

Coldplay – ‘Hymn For The Weekend’

James Arthur – ‘Say You Won’t Let Go’

Jonas Blue & Dakota – ‘Fast Car’

Little Mix – ‘Shout Out To My Ex’

Tinie Tempah feat. Zara Larsson – ‘Girls Like’

Zayn – ‘Pillowtalk’

ÁLBUM BRITÁNICO DEL AÑO MASTERCARD

The 1975 – ‘I Like It When You Sleep For You Are Beautiful Yet So Unaware Of It’

David Bowie – ‘Blackstar’

Kano – ‘Made In the Manor’

Michael Kiwanuka – ‘Love & Hate’

Skepta – ‘Konnichiwa’

VÍDEO DEL AÑO DE UN ARTISTA BRITÁNICO

Adele – ‘Send My Love (To Your New Lover)’

Calvin Harris feat. Rihanna – ‘This Is What You Came For’

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – ‘Rockabye’

Coldplay – ‘Hymn For The Weekend’

James Arthur – ‘Say You Won’t Let Go’

Jonas Blue & Dakota – ‘Fast Car’

Little Mix feat. Sean Paul – ‘Hair’

One Direction – ‘History’

Tinie Tempah feat. Zara Larsson – ‘Girls Like’

Zayn – ‘Pillowtalk’

SOLISTA INTERNACIONAL MASCULINO

Bon Iver

Bruno Mars

Drake

Leonard Cohen

The Weeknd

SOLISTA INTERNACIONAL FEMENINA

Beyoncé

Christine and the Queens

Rihanna

Sia

Solange

GRUPO INTERNACIONAL

A Tribe Called Quest

Drake & Future

Kings of Leon

Nick Cave & the Bad Seeds

Twenty One Pilots