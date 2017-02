‘Return to Ommadawn’ de Mike Oldfield sólo es número 1 en España

The xx no pudieron desbancar a Melendi del número 1 en España, pero esta semana hay dos álbumes que sí lo consiguen. En el primer lugar, encontramos ‘Return to Ommadawn’, el nuevo disco de Mike Oldfield, que muy hábilmente no ha sido subido a Spotify. Se trata de dos pistas de 20 minutos, cada una por una cara (es su primer disco en este formato desde 1978) y España es, al menos de momento, el único país de todo el mundo en que el largo es número 1 oficial. No es una sorpresa del todo, pues Mike Oldfield siempre ha sido muy querido en nuestro país: su disco ‘Crises’ fue el más vendido de toda España durante el año 1983, tras el pelotazo de la preciosa ‘Moonlight Shadow’ y tras haber sido número 1 durante 5 semanas de aquel verano. Anteriormente ‘Tubullar Bells’ había sido número 4 aquí en 1974 y ‘Five Miles Out’ número 3 en 1982. Los éxitos le han acompañado desde entonces, destacando por ejemplo las 9 semanas que fue número 1 en España ‘Tubular Bells II’ (1992) o el número 1 que también conseguía el multiplatino ‘Tubular Bells III’ (1998). Sus últimos discos de estudio habían sido simplemente top 10, por lo que Oldfield mejora, probablemente ayudado por la edición en enero.

1(E) Mike Oldfield / Return to Ommadawn

‘Return to Ommadawn’ es top 4 en Reino Unido, número 3 en Alemania, número 26 en Italia, número 28 en Holanda y número 56 en Francia.

2(6) BSO La La Land

La subida más fuerte en número de copias de la semana en España corresponde a la banda sonora de la exitosa ‘La La Land’. Igualmente, dos de sus canciones aparecen en la lista de singles.

35(E) Nicky Jam / Fénix

Como comentábamos también en la lista de singles, decepcionante entrada del nuevo disco de Nicky Jam, teniendo en cuenta que incluye varios de los mayores éxitos recientes del cantante.

49(96) Sidecars / Contra las cuerdas

Significativa subida del grupo Sidecars, que ya fue número 5 con este ‘Contra las cuerdas’ y aún aguanta en el top 100 holgadamente. El grupo continúa de gira, en breve por ejemplo en Granada y Valencia.

84(RE) Sidonie / El peor grupo del mundo

Al mismo tiempo que nos extrañaba que Sidonie no reentraran en la lista española de ventas después de la Navidad, unas cuantas decenas de personas se acercaban a su tienda favorita para hacerse con una copia de ‘El peor grupo del mundo‘.

Otras reentradas de la semana son lo último de Red Hot Chili Peppers (59), Bebe (90) o Manel (98). iTunes está de oferta y eso también parece tener algo que ver con la fuerte subida, por ejemplo, de Sia: ‘This Is Acting’ sube del 32 al 22 en su semana 52. Justo un año lleva en listas.