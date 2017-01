The xx se quedan sin número 1 en España por culpa de Melendi

Como anunciamos hace unos días, The xx son número 1 en varios países del mundo con su excelente tercer disco ‘I See You‘. Entre ellos están mercados tan importantes como Reino Unido, Alemania, Australia u Holanda. Donde no han podido ser top 1 es en Estados Unidos, donde sí han conseguido tener el álbum más vendido de la semana, pero les ha perjudicado el streaming; ni en España, donde quedan en el puesto 2 por detrás de Melendi, que tras liderar la lista durante la Navidad, lo sigue haciendo en pleno mes de enero con ‘Quítate las gafas‘.

1(1) Melendi / Quítate las gafas

2(E) The xx / I See You

Pese a que The xx no logran el número 1 en España ni con el apoyo de Los 40 Principales y en una semana tan poco competitiva como esta, sí se mejora el dato de ‘Coexist’, que fue número 5 en nuestro país. Además, el número 2 por aquí de ‘I See You’ no es el peor para el grupo: este disco ha quedado en el puesto 5 en Francia y en el puesto 11 en Italia.

6(E) BSO La La Land

La banda sonora de ‘La La Land‘ está nominada a los Oscar por triplicado y es, dado el éxito de taquilla de la película, un hit internacional. Ya ha llegado a ser número 2 en Estados Unidos y número 3 en Reino Unido y lo mejor está aún por venir si la cinta recibe el arsenal de premios previsto.

8(E) Gustavo Dudamel / Concierto de Año Nuevo 2017

Gran éxito del tradicional concierto de Año Nuevo con composiciones de la familia Strauss y que se ha interpretado con la Orquesta Filarmónica de Viena. Feliz Año todo el año con Gustavo Dudamel.

38(RE) David Bowie / Legacy

La edición del último recopilatorio de Bowie en vinilo produce la máxima de ‘Legacy’ en la lista de ventas, ya sin la competencia del otoño. Hasta ahora simplemente había sido puesto 86 en España. M

ás interesante es la permanencia de ‘Blackstar‘ en el top 100: aún es puesto 53 un año después de su edición. En total, de momento ha pasado 45 semanas en la tabla.

61(94) Celia Flores / 20 años de Marisol a Pepa Flores

La subida más importante de la semana es para la hija menor de Marisol, que ha publicado este disco con versiones de Marisol acompañada de Estrella Morente, Bebe, Antonio Carmona o María Esteve.

88(E) Pain of Salvation / In the Passing Light of Day

El 10º disco de la banda sueca de progressive metal es puesto 32 en Finlandia, igualando el que hasta ahora era su mejor dato.

89(95) BSO Sing

La única entrada la semana pasada, aparte de la de Celia Flores, fue la de la banda sonora de ‘Sing’, que incluye el tema de Stevie Wonder con Ariana Grande, ‘Under Pressure’ de Queen con David Bowie o alguna interpretación de Scarlett Johansson. Ha sido número 8 en el Billboard 200.

98(E) Hans Zimmer / The Classics

Recopilación de bandas sonoras de Hans Zimmer, lo que incluye su trabajo para ‘Origen’, ‘El rey León’, ‘Gladiator’, ‘Interstellar’… y así hasta doce temas.