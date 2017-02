Andrea Levy y Nacho Vegas, juntos en un concierto de Pimp Flaco y Kinder Malo

Tentaciones nos ha sorprendido esta mañana con una noticia que mezcla corazón, música y política. Un improbable cóctel molotov de amor y pop, vaya. La redactora Sabela Rodríguez asegura en el artículo que la dirigente del Partido Popular Andrea Levy acudió anoche al concierto que los reyes (comercialmente hablando) del trap estatal, Pimp Flaco y Kinder Malo, ofrecían anoche en el club Ochoymedio de Madrid. Y, dice literalmente, “su acompañante era ni más ni menos que Nacho Vegas”.

Toda una sorpresa si nos atenemos a la diferencia ideológica que separa a ambos. Levy es uno de los políticos jóvenes con mayor proyección política de la derecha española, mientras que, hace solo una semana, Vegas participaba en el reciente congreso de Podemos, conocido como Vistalegre II, como parte de la candidatura Anticapitalista liderada por Miguel Urbán. Sin embargo, es sabido el interés de Andrea Levy por la música alternativa e indie, se ha paseado por el FIB, se la ha relacionado con un miembro de La Habitación Roja, y ha confesado ser fan del propio Nacho. A lo mejor, y digo solo a lo mejor, más que ir juntos simplemente se saludaron, ¿no? A la espera de algún revelador tuit sobre este encuentro por parte de alguno de los dos, a esta hora de la mañana (bueno, ya es la hora del vermú) Vegas no da señales y Levy ha madrugado para manifestarse por Venezuela, prioridad total en la agenda de su partido.

Lo que más sorprende de esto, en realidad, es que donde acudieran fuera a un show de los barceloneses Kinder Malo y Pimp Flaco, que congregan a un público muy joven e impresionable y que no tienen un predicamento crítico excelente (al menos, de momento). ¿Serán fans de verdad, simplemente tenían curiosidad o un mero interés antropológico?

Las dos estrellas del colectivo Dora Black han fichado recientemente por el sello independiente madrileño Subterfuge y en cualquier momento podría llegar un disco que, solohaciendo una retrospectiva de sus 2 o 3 últimos años, ya sería un éxito seguro. Ellos, sin embargo, siguen lanzando temas ininterrumpidamente: el último de ellos, ‘El banquero de dios’, esta misma semana.

So, this is trap 🎶 pic.twitter.com/7s9Xfs85GI

— Andrea Levy (@ALevySoler) February 17, 2017