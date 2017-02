“Esto no es una broma”: ‘Moonlight’, Oscar a Mejor Película, tras anunciarse por error que el premio era para ‘La La Land’

“¿Puede ‘Moonlight’ arrebatar el Oscar a ‘La La Land‘?”, nos preguntábamos hace unos días, añadiendo una serie de razones. Lo que no sabíamos es que podía hacerlo de una manera tan sumamente literal: se anunció que la ganadora era ‘La La Land’, su equipo subió al escenario, pero se tuvo que rectificar porque la ganadora era ‘Moonlight’.

En los últimos momentos de la ceremonia que ha tenido lugar esta noche, Warren Beatty leyó la tarjeta equivocada, la que contenía el premio a mejor actriz para Emma Stone. Un realizador tuvo que avisar a los productores de ‘La La Land’ de que no eran los ganadores. Fred Berger dice: “por cierto, hemos perdido”. Jordan Horowitz irrumpe en el escenario y muestra el sobre que debían haber leído Warren Beatty y Faye Dunaway después de que alguien aparezca en el escenario y se lo entregue. Se trata de resolver el error histórico entre los sobres con humor, pero el asunto ya no tenía mucha gracia, como podéis ver más abajo. Imágenes de la ceremonia muestran a Leonardo DiCaprio saliendo del escenario con el sobre de Mejor Actriz, pues él lo había entregado, por lo que se le está acusando de haber propiciado el error involuntariamente.

Queda para ‘La La Land’ el consuelo de haberse hecho con el premio a mejor director (Damien Chazelle), mejor actriz (Emma Stone, derrotando a Isabelle Huppert y Ruth Negga), mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor banda sonora (Micachu se quedaba sin premio) o mejor canción (‘City of Stars’, interpretada por John Legend, vídeo debajo). Quien no ha ganado el premio a mejor actor ha sido Ryan Gosling, pues el galardón ha sido para Casey Affleck por ‘Manchester frente al mar‘, cinta que también se ha hecho con el mejor guión original.

‘Moonlight’ por su parte tiene, además del merecidísimo premio a mejor película y el de mejor guión adaptado, el de mejor actor de reparto para Mahershala Ali. El mejor montaje y la mejor mezcla de sonido han sido para ‘Hasta el último hombre‘ de Mel Gibson mientras que ‘Escuadrón suicida’, ‘El libro de la selva’ y ‘La llegada’ también han arañado premios técnicos. ‘El viajante’ ha sido la mejor película de habla no inglesa y el mejor corto ‘Sing (Mindenki)’ derrotando al español ‘Timecode’.

La ceremonia contó con un monólogo de Jimmy Kimmel, ya disponible en Youtube, con una actuación de Justin Timberlake (ver más abajo), con la protesta anti-Trump de Gabriel García Bernal (también debajo) o el recuerdo de Carrie Fisher.

Watch: Warren Beatty and Faye Dunaway in the biggest #Oscars flub ever. pic.twitter.com/BjBXrX7gi0

— Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017