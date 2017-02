Los Oscars ponen nombre y apellidos al responsable de su error, Trump se burla de ellos

La Academia de los Oscars ha enviado un comunicado en la noche de este lunes (hora americana) para aclarar lo sucedido al término de su ceremonia, donde se anunció que la ganadora del premio a Mejor Película era ‘La La Land‘ y no ‘Moonlight‘ como se había decidido mediante la votación interna.

“Sentimos muchísimo los errores que tuvieron lugar en la ceremonia de anoche. Pedimos disculpas al equipo al completo de ‘La La Land’ y ‘Moonlight’, cuya experiencia se vio profundamente alterada por este error. Elogiamos la tremenda elegancia que han mostrado considerando las circunstancias. A todos los involucrados, incluyendo a los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway, a los cineastas y a nuestros fans de todo el mundo, pedimos disculpas”. Hasta aquí, lo esperado. Lo curioso es que un comunicado que parecía aséptico a más no poder, pasa a lanzar balones fuera.

La Academia explica que durante 83 años ha confiado a PricewaterhouseCoopers la organización del evento, incluyendo todo el proceso previo y la elaboración de los resultados. El comunicado de la Academia culpa expresamente a PricewaterhouseCoopers del error y así lo certifica un comunicado paralelo de estos. “PwC ha asumido la total responsabilidad por las infracciones en los protocolos establecidos que hubo durante la ceremonia. Hemos pasado la noche y el día de hoy investigando las circunstancias, y determinaremos qué acciones se toman”, dicen los Oscar. El comunicado de PwC culpa explícitamente al socio Brian Cullinan del error, por haber dado a Warren Beatty el sobre de Mejor Actriz en lugar del de Mejor Película.

Al parecer, a cada lado del escenario un responsable de PwC tiene una copia de todos los sobres de los premiados, que han de entregarse a los presentadores o descartarse, en función de por qué lado entren los presentadores. A Brian Cullinan se le olvidó deshacerse del de Mejor Actriz cuando su compañera Martha Ruiz se lo dio a Leonardo DiCaprio (por eso Emma Stone decía tener también el sobre con su nombre). “Lo sentimos muchísimo por la decepción sufrida por los equipos de ‘La La Land’ y ‘Moonlight’. Nos disculpamos sinceramente con Warren Beatty, Faye Dunaway, Jimmy Kimmel, ABC, y la Academia, ninguno de los cuales tiene la culpa de los errores de anoche”.

Brian Cullinan no ha reunido valor para actualizar su cuenta de Twitter desde el domingo, pero quien está gozando de todo esto es Trump, presidente de los Estados Unidos, que no tiene otro quehacer que comentar la gala en las entrevistas. “Creo que estaban tan concentrados en los comentarios políticos que no consiguieron que las cosas salieran bien. Fue un poco triste. Se llevó por delante el glamour de los Oscars. No fue una noche muy glamourosa. He estado en los Oscars y ya faltaba algo especial, pero acabar así fue triste”.

Os dejamos con la parodia de James Corden sobre el desastre del pasado domingo, que ya ha sido objeto de memes.