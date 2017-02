Janelle Monáe, parte del elenco de ‘Moonlight’, celebra sus primeros Oscars

Resuelto el impresionante y a la vez divertido drama de los Oscars, no podemos pasar por alto que la entrega del galardón a mejor película a ‘Moonlight‘ supuso que viéramos a Janelle Monáe subida en el escenario en los últimos momentos de la noche. La autora del formidable ‘The Electric Lady‘, que también aparece en la menor ‘Figuras ocultas‘, forma parte del elenco de la película ganadora. No estaba nominada a mejor actriz de reparto, su personaje es una monada, pero no pinta tanto, pero quién sabe si este Oscar a toda la productora no supondrá un antes y un después en su carrera cinematográfica o ralentizará el desarrollo de su carrera musical.

Janelle no ha parado de celebrar su “primera noche en los Oscars” con retuits y fotazas en Instagram en las que la percibimos tocando el cielo: “Este post se llama “EL PRIMERO” (inspirado por Ms. Mary Jackson). El primer elenco totalmente negro en ganar Mejor Película. La primera vez que varios autores afromericanos han recibido el Oscar en el mismo año (Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney). El primer actor afroamericano musulmán en recibir el premio a mejor actor secundario (Mahershala Ali). El primer film queer/LGBT+ en ganar mejor película. El primer autor afroamericano y director en ganar mejor película (Barry Jenkins). Y con un presupuesto de 1,5 millones de dólares. Nada puede quitar protagonismo a la HISTORIA que se hizo anoche. Sonrío con tanta felicidad… Espero que todo aquellos que sintieron que no pertenecían a su entorno o que su voz no importaba despierten hoy sintiéndose orgullosos de ser VOSOTROS mismos”.

Janelle Monáe también ha sido noticia por ser “la que mejor se lo ha pasado” en la alfombra roja.

‘Figuras ocultas’ y ‘Moonlight’ son solo la segunda y tercera película de Monáe tras haber puesto voz en ‘Río 2’.

