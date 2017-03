‘Feud’: la serie definitiva de Ryan Murphy

Es indiscutible que Ryan Murphy se ha convertido en uno de los personajes imprescindibles para entender la televisión de hoy. Eso lo corroboran seriazas como ‘Nip/Tuck’ o ‘Glee’. Pero si hay un género en el que Murphy brilla con luz propia, ese son las series antológicas: ‘American Horror Story’ y ‘American Crime Story’ se han convertido ya, por derecho propio, en dos de sus producciones más aclamadas. Ahora llega ‘Feud’, otra antología que se encargará de contarnos algunas de las disputas más relevantes de la historia reciente. Su primera temporada cuenta la desavenencia entre Joan Crawford y Bette Davis, que se acaloró especialmente durante el rodaje de ‘¿Qué fue de Baby Jane?’. La segunda temporada, que ya está confirmada, contará la historia del Príncipe Carlos y Lady Di, que ahí también hay tela para cortar.

¿Pero cómo surge esta idea? La historia de ‘Feud’ se entiende mejor sabiendo que Murphy es un auténtico fan de Bette Davis. Tanto es así que la entrevistó poco antes de morir, en 1989, y de ahí sacó gran parte de las ideas que después sirvieron para bosquejar el guion de una película. No fue hasta que Susan Sarandon tuvo noticias del proyecto que sugirió a Murphy llevarla a la pequeña pantalla, para ofrecer un mejor contexto sobre una historia de la que ya han corrido ríos de tinta (por ejemplo, en el libro ‘Bette and Joan: the divine feud’ de Shaun Cosidine).

De la serie sorprenden varias cosas. La primera, que Murphy no ha reparado en gastos a la hora de recrear el imponente Hollywood de principios de los años 60. La cuidadísima producción deslumbra en todos los sentidos, y llega a resultar apabullante. La segunda, que en realidad la historia de la producción de ‘¿Qué fue de Baby Jane?’ solo es un pretexto para contar una historia que va mucho más allá. En el tercer capítulo finaliza el rodaje, y comienza a contarse la historia en la que Crawford no perdona a Davis que haya sido nominada al Premio Oscar a la Mejor Actriz. El destino quiso que la ganadora fuese Anne Bancroft, y lo que pasó en la ceremonia… lo dejaremos en suspenso porque corre el riesgo de convertirse en un espoiler de dimensiones bíblicas, por mucho que forme parte de la historia del cine.

No sabemos si la serie llegará a contar cómo, a pesar del odio que se profesaban ambas actrices, terminaron unidas de nuevo en ‘Hush… Hush, Sweet Charlotte’. Tampoco está claro cuánto hay de ficción ni de realidad en lo que se cuenta, pero sí parece claro que todo venía fomentado por el estudio que producía la película y por el director, que buscaban un modo barato de conseguir publicidad en los medios de comunicación de la época. Así ‘Feud’ se convierte en una historia en lo que lo importante no es la rivalidad entre las actrices, sino el rol de las mujeres en Hollywood, el abuso de poder perpetrado por los hombres y el machismo que, todavía hoy en día, asola la industria cinematográfica.

Pero ‘Feud’ también es un statement en contra del edadismo en el mundo del cine, con más de quince personajes interpretados por mujeres de más de cuarenta años, y la mitad de los episodios dirigidos también por mujeres. De hecho, las dos protagonistas, Jessica Lange y Susan Sarandon, hacen un increíble trabajo en sus respectivos papeles, y brillan con luz propia en una serie en la que, desde luego, la cosa no está nada fácil. Eso sí, no hay nada como volver a los clásicos: si estás pensando en ver ‘¿Qué fue de Baby Jane?’ (también disponible en HBO a través de streaming, como la misma ‘Feud’, que se estrena este lunes 6 de marzo) para repasar antes de la serie, es recomendable hacerlo después: es imposible superar el magnetismo de Bette Davis y de Joan Crawford en la controvertida película.

Calificación: 9/10.

Destacamos: Jessica Lange y Susan Sarandon están increíbles pero si hay que quedarse con una… nos quedamos con Susan.

Te gustará si te gusta: las historias controvertidas con el cine en blanco y negro como telón de fondo.

Predictor: ¡queremos más!