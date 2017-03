Father John Misty canta sobre la ilusión de follar con Taylor Swift cada noche

El episodio de Saturday Night Live emitido la pasada noche, que tenía a la actriz Octavia Spencer como invitada especial, contó con Father John Misty como invitado musical del programa. El ex-Fleet Foxes, con su nuevo look (su poblada barba ha dejado lugar a un escueto bigote), aprovechó obviamente para promocionar un par de canciones de su inminente nuevo álbum, ‘Pure Comedy’. Una de ellas fue la balada crepuscular que titula el álbum, para la que le acompañó su banda habitual de directo respaldada por una profusa sección de vientos que ha propiciado momentos brutales.

Lo más llamativo, en cambio, fue la canción hasta ahora inédita que presentó. Se trata de ‘Total Entertainment Forever’, un tema que trata la temática principal del álbum, una crítica al espacio que la cultura del espectáculo y el entretenimiento ocupa en nuestra vida diaria. Como ejemplo para hablar de esto, la gran ocurrencia de Tillman ha sido comenzar por una fantasía que, en realidad, podría estar muy próxima: la posibilidad de follar con Taylor Swift (por ejemplo) cada noche a través de la realidad virtual. “Es como si alguien viviera mi vida desde el otro lado del espejo”, dice la letra. Poco antes de la actuación, la canción ha aparecido ya en plataformas de streaming.

‘Pure Comedy’ se publica mundialmente el día 7 de abril, y supone la continuación de ‘I Love You, Honeybear’, su segundo álbum y que estuvo entre lo mejor de 2015 para muchos, incluido Jenesaispop. En contraste con aquel que hablaba, desde su personal estilo, sobre la relación con su ahora esposa, ‘Pure Comedy’ trata con su mirada ácida sobre la realidad social, política y económica actual. ‘Ballad of the Dying Man’, por ejemplo, carga igualmente contra hipsters y homófobos en su letra.