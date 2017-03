Second pasan “a la acción” en su nueva canción ‘Invierno Dulce’

Dos años después de ‘Viaje iniciático’, su último álbum, Second parecen dar pistas de lo que podría ser su nuevo álbum… o no. Porque no está claro si este ‘Invierno dulce’ es un nuevo single oficial o si, simplemente, han sucumbido a la urgencia de grabar una canción nueva, sin más. Lo han hecho, grabarla, en los estudios Neo Music Box de Aranda de Duero (Burgos), “en pleno “invierno dulce””, con producción de José Caballero.

El grupo explica que este nuevo tema habla “de pasar a la acción, de lanzarse fuera de la burbuja interior a la vez que se utiliza como refugio. De conocer ese cosmos propio para después no tener límites”. Es, definitiva, una nueva canción que el grupo está comenzando a rodar en sus directos, inmersos como están en una gira invernal previa a un nuevo verano repleto de festivales.

Ya confirmados en certámenes como SanSan Festival (con Los Del Río como cabeza de cartel) o WAM Festival (que hace un par de días anunciaban a Future Islands y Orbital), Second se preciande ser una de las bandas más queridas por el público de nuestro país. Según su nota de prensa, “los murcianos fueron elegidos como una de las bandas preferidas por los asistentes a festivales de España del pasado 2016 (la cuarta en el ranking nacional e internacional). Fueron también una de las bandas que más giraron por los festivales nacionales (la segunda del ranking)”.

Como decíamos, antes de la temporada festivalera Second están inmersos en una gira invernal junto a Shinova y Luis Brea y El Miedo, que conmemora los 20 años del festival Sonorama Ribera: el 25 de marzo estarán en la Sala La Riviera de Madrid; el 31 de marzo en Escenario Santander de la capital cántabra; y el 7 de abril en la Sala Rock City de Valencia. Puedes adquirir las entradas para estos eventos aquí.