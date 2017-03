La fantasía pop por excelencia de The xx y Robyn tocando juntos ‘With Every Heartbeat’

Desde el 8 al 15 de marzo, The xx realiza una residencia de conciertos en O2 Brixton Academy de Londres llamada ‘Night + Day’ para presentar su último disco, ‘I See You’. Durante la residencia, The xx ha invitado a su escenario a artistas de primer nivel como Cat Power, Kelela, Floating Points o Mica Levi con la Orquesta Contemporánea de Londres.

Este fin de semana, la artista invitada al concierto de The xx no ha sido otra que Robyn, tesoro nacional sueco, a quien el grupo autor de ‘Crystallised’ anunció como invitada en ‘Night + Day’ en una imagen en Instagram hace unas semanas. Robyn salió al escenario para interpretar con The xx su gran clásico, ‘With Every Hearbeat’, y la actuación, fantasía pop donde las haya, ha quedado capturado enteramente en el vídeo de YouTube que os adjuntamos abajo.

Aunque Robyn no edita elepé desde 2010, cuando salió ‘Body Talk’ -que a su vez era una colección de discos cortos-, la artista ha seguido publicando material en los últimos años tanto con Röyksopp como con La Bagatelle Magique y, más recientemente, con Metronomy y Mr. Trophat.

Recientemente, The xx publicaba nuevo videoclip para uno de los singles de su último disco, ‘Say Something Loving’.