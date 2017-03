Tinashe, menos R&B y más pop onda Taylor Swift en ‘Flame’

¿Habrá llegado el momento del éxito que tanto tiempo lleva esquivando a Tinashe? La artista norteamericana es, sin lugar a dudas, una de las cantantes y compositoras de R&B más talentosas de su generación. Sin embargo, pese a los destellos de calidad ofrecidos en discos como ‘Nightride’ y ‘Aquarius’, parece lejos de lograr la relevancia a la que podría aspirar.

Su colaboración con Britney Spears en el single ‘Slumber Party’ era fantástica, pero ni fue el éxito que se esperaba ni, mucho menos aún, logró hacer remontar las ventas de ‘Glory’. Sin embargo, sí parece que algo ha cambiado para Tinashe y para su próximo trabajo parece decidida a aprovechar el impulso, por leve que fuera, de popularidad.

Eso indica ‘Flame’, su nuevo single, compuesta y producida por ella junto a Sir Nolan (Justin Bieber, Nick Jonas, Selena Gomez…). Pese a un inicio algo oscuro, el estribillo de la canción busca el gancho con ahínco, y bien podría estar cantado por una Carly Rae Jepsen y hasta una Taylor Swift. Esas trompetas que cierran el coro y que Tinashe dobla con su voz, prometen pegarse fuertemente a nuestros subconscientes. Su letra habla de una chica que se resiste a asumir que su pareja ya no está enamoradx de ella. Hace días que se conoce un teaser de su vídeo, que podría aparecer en las próximas horas.

‘Flame’ es un nuevo single de ‘Joyride’, su segundo álbum oficial (‘Nightride’ era una mixtape) que había sido pospuesto y que ahora parece que sí podría ver la luz en las próximas semanas o meses.

